Zwei Waldbrände in Brandenburg gelöscht

Potsdam. Zwei Waldbrände in Brandenburg sind von den Einsatzkräften gelöscht worden. In Märkisch Buchholz (Dahme-Spreewald) konnte der Brand auf einem rund ein Hektar großen Waldstück gelöscht werden, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am frühen Montagmorgen berichtete. Seit dem späten Sonntagabend sei das Feuer gelöscht.

In der Nähe der Autobahnanschlussstelle Glindow (Potsdam-Mittelmark) brach am Sonntag in einem Waldstück ein Feuer aus. Nach Angaben der Regionalleitstelle der Feuerwehr brannte es an der L90 auf einer Fläche so groß wie ein Fußballfeld. Auch dieses Feuer sei gelöscht, wie ein Sprecher am frühen Montagmorgen mitteilte.