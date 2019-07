Brandgeruch in Berlin stammt von Waldbrand in Mecklenburg

Brände Waldbrand in Mecklenburg, Brandgeruch auch in Berlin

Potsdam. Weil ein Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern wieder aufgeflammt ist, haben insgesamt bereits rund 800 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. In der Nacht waren bei Lübtheen weitere 500 Menschen von Evakuierungen betroffen, wie eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim am frühen Montagmorgen sagte. Die Aktion in Jessenitz sei noch nicht abgeschlossen. Insgesamt wurden bereits rund 900 Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Lübtheen liegt rund 50 Kilometer südwestlich von Schwerin. Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle in Brandenburg an der Havel zieht der Rauch Richtung Westen.

Starker Brandgeruch auch in Teilen Berlins

Am Morgen roch es auch in Potsdam und in Teilen Berlins nach Rauch, vor allem im Süden und Südwesten der Hauptstadt. Die Berliner Feuerwehr forderte via Twitter dazu auf, gegebenenfalls die Fenster zu schließen. Außerdem bat sie darum, für Nachfragen nicht den Notruf 112 zu wählen. Der Geruch sei zwar lästig, aber nicht gefährlich.

Die Feuerwehren in Brandenburg mussten auch am Sonntag zu zahlreichen Waldbränden ausrücken. In Märkisch Bucholz (Dahme-Spreewald) brannte ein etwa ein Hektar großes Waldstück. Etwa 80 Einsatzkräfte waren mit 21 Löschfahrzeugen vor Ort. Die Lage dort sei inzwischen unter Kontrolle, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. In der Nähe der Autobahnanschlussstelle Glindow (Potsdam-Mittelmark) in Brandenburg brach am Sonntag in einem Waldstück ein Feuer aus. Nach Angaben der Regionalleitstelle der Feuerwehr brannte es an der L90 auf einer Fläche so groß wie ein Fußballfeld. Etwa 50 bis 60 Einsatzkräfte waren mit 25 Fahrzeugen vor Ort, wie ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage sagte. Eine Ausbreitung des Brandes verhinderten sie zunächst. Die Brandbekämpfung dauerte zur Stunde noch an.

Der Großbrand in der Lieberoser Heide (Dahme Spreewald) hat sich nicht weiter ausgedehnt, wie der Einsatzleiter mitteilte. Es brenne weiterhin auf 100 Quadratmeter Fläche. Etwa 100 Feuerwehrleute seien zur Brandbekämpfung vor Ort. Löschhubschrauber der Bundespolizei kamen am Wochenende nicht zum Einsatz. Sie hatten in den vergangenen Tagen die Feuerwehrleute aus der Luft bei der Bekämpfung des Großbrandes unterstützt. In der Lieberoser Heide brennt es seit etwa einer Woche. Erschwert wird die Bekämpfung des Großbrandes auch durch die unmittelbare Nähe zur munitionsbelasteten Roten Zone des früheren Truppenübungsplatzes.

Waldbrandgefahrenstufe fünf für ganz Brandenburg

Kleine Waldgebiete und Wiesenabschnitte brannten auch bei Trampe (Barnim) und Dannenwalde (Oberhavel). 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Zwei Feuer gab es auch in Falkensee. Ein Waldstück brannte auf einer Fläche von 2000 Quadratmeter. Zudem brach ein kleiner Brand in der Höhe des Berliner Mauerweges aus. Insgesamt waren 35 Feuerwehrleute mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Kleinere Feldbrände gab es auch in Schöneiche (Oder-Spree) und Müncheberg sowie östlich von Reichenow (beides Märkisch Oderland). Sie konnten nach Angaben der Feuerwehr gelöscht werden.

Im Landkreis Elbe Elster meldeten Feuerwehrleute und Anwohner am Sonntag eine starke Rauchentwicklung. Die Leitstelle löste daraufhin Großalarm aus. Zahlreiche Feuerwehren rückten aus, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Wie sich herausstellte, brannte es im sächsischen Großenhain in einer Milchviehanlage. Der Rauch war bis in den Landkreis Elber Elster Kreis gezogen.

Für ganz Brandenburg gilt nach Angaben des Umweltministeriums derzeit die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf.