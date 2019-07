Waldbrand in Mecklenburg noch nicht unter Kontrolle

In der Region Lübtheen in Mecklenburg wüten heftige Waldbrände.

In Mecklenburg kämpft die Feuerwehr gegen einen riesigen Waldbrand. In Köpenick brannten derweil 1000 Quadratmeter Wald.

Feuerwehr im Großeinsatz Löscharbeiten in Lübtheen - Waldbrand auch in Köpenick

Potsdam. Ein Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern hat sich weiter ausgedehnt und bedroht weitere Dörfer. Rund 430 Hektar (4,3 Quadratkilometer) Wald sind nach Behördenangaben von dem Feuer betroffen, das am Sonntag an gleich mehreren Stellen ausgebrochen und von kräftigen Winden angefacht worden war.

Auch in Köpenick war die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag im Einsatz. Dort brannten rund 1000 Quadratmeter Wald, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen sagte. Die Löschkräfte rückten gegen 3.45 Uhr zur Brandstelle aus. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Die Brandursache ist noch unklar.

Einen Waldbrand von dieser Ausdehnung hat Mecklenburg-Vorpommern bisher noch nicht erlebt. Den Wald können die Feuerwehrleute wegen der Munitionsreste nicht betreten.

Auch in Berlin und Brandenburg waren die Auswirkungen zu spüren. Der Brandgeruch war in der Nacht zu Montag und am Montagmorgen in Berlin deutlich wahrnehmbar. Lübtheen liegt rund 50 Kilometer südwestlich von Schwerin und rund 200 Kilometer von Berlin entfernt. Am Dienstag war der Geruch nicht mehr zu spüren, weil der Wind auf Südwesten gedreht hat.

Das Wichtigste zum Waldbrand bei Lübtheen in Kürze:

Der Brand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Mecklenburg-Vorpommern ist noch nicht unter Kontrolle

in Mecklenburg-Vorpommern ist noch nicht unter Kontrolle Mehr als 400 Hektar stehen bei Lübtheen in Flammen

in Flammen Die Behörden gehen von Brandstiftung aus

aus Vier Orte mit insgesamt 650 Menschen evakuiert

Der Rauch war am Montag selbst in Berlin und Brandenburg noch zu riechen

war am Montag selbst in und Brandenburg noch zu riechen Acht Löschhubschrauber und mehrere Wasserwerfer im Einsatz

Umweltminister: Größter Waldbrand in der Geschichte des Bundeslandes

Beißender Brandgeruch auch in Berlin

Es war acht Uhr morgens, als am Montag plötzlich beißender Brandgeruch Berliner in allen Teilen der Stadt alarmierte. Schnell wuchs bei vielen die Sorge, in einem der Wälder oder einer der Grünflächen im Stadtgebiet könnte wieder ein Brand ausgebrochen sein, wie vor einer Woche im Grunewald. Entsprechend heiß liefen die Telefonleitungen bei der Feuerwehr.

Die Behörde konnte allerdings weitgehend Entwarnung geben, zumindest für Berlin. Denn den Brandgeruch hatte der Wind aus einem knapp 200 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt gelegenen Waldgebiet in Mecklenburg-Vorpommern nach Berlin getragen. Auf dem Areal unweit von Ludwigslust kämpfen Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW) und weitere Katastrophenschutzorganisationen seit der Nacht von Sonntag auf Montag gegen den größten Waldbrand in der Geschichte des Bundeslandes.

Ganz so schnell wie von der Feuerwehr erhofft, ließen sich die Berliner allerdings nicht beruhigen, die Anrufe hielten an. Lagezentrum und Pressestelle sahen sich daher veranlasst, nicht nur Verhaltenstipps zu geben. In den sozialen Medien und über Pressemitteilungen appellierte die Feuerwehr an die Berliner, nicht die Notrufnummer 112 für Anfragen zu wählen. „Der Brandgeruch in Berlin ist lästig, aber nicht gefährlich“, hieß es. Dennoch wurde der Bevölkerung in Berlin – wie auch in Brandenburg – wegen der massiven Geruchsbelästigung dringend empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

BMO_Feuer_MeckPom_ha.jpg

Foto: HS Aßmann / BM Infografik (+freie Mitarbeit)

Feuer wütet auf ehemaligem Truppenübungsplatz

Am Freitag war in einem Wald auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz ein Feuer ausgebrochen. Die Behörden hatten zunächst Entwarnung gegeben und mitgeteilt, das Feuer sei gelöscht. Am Sonntag brach das Feuer erneut aus - als Ursache vermuten die Behörden Brandstiftung. Der Brand soll nach bisherigen Erkenntnissen an drei Stellen ausgebrochen sein.

Bei der Suche nach den Ursachen für den verheerenden Waldbrand bei Lübtheen geht die Polizei dem dringenden Verdacht auf Brandstiftung nach. „Da Kräfte der Feuerwehr gleich mehrere Brandherde meldeten, besteht der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung“, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Rostock. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen und suche nach Zeugen. Wer im Waldgebiet südlich von Jessenitz-Werk Beobachtungen, Fotos oder Videos gemacht habe, die zur Aufklärung der Brände beitragen könnten, solle sich melden.

Dicker Rauch steigt von dem Waldbrand bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern auf. Der Brandgeruch ist sogar in Berlin zu riechen.

Foto: Jens Büttner / dpa

Dichte Rauchschwaden stehen über dem ausgedehnten Waldgebiet, Hubschrauber bringen dringend benötigtes Löschwasser, das sie zuvor mit riesigen Säcken aus umliegenden Seen geschöpft haben, zum Brandherd.

Inzwischen sind acht Löschhubschrauber und mehrere Wasserwerfer im Einsatz, darunter auch zwei der Berliner Polizei. Auch am Dienstag gibt es noch keine Entwarnung, vor allem wegen unberechenbarer Winde.

Umweltminister: "Höchste Lebensgefahr"

Die regelmäßig zu hörenden Detonationen alter, im Boden liegender Munition machen deutlich, weshalb die Einsatzkräfte den Wald nicht betreten können. Das insgesamt 6000 Hektar große Areal sei nicht nur über viele Jahrzehnte für militärische Manöver genutzt worden. "In diesem Gebiet stand vor dem Zweiten Weltkrieg die größte Marine-Munitionsfabik", berichtet Umweltminister Till Backhaus (SPD). Kurz vor Kriegsende sei das Munitionslager dann gesprengt worden, ohne dass aber alle Munition auch vernichtet wurde. Für die Feuerwehrleute bestehe höchste Lebensgefahr, so Backhaus. Sie müssen einen Sicherheitsabstand von etwa 1000 Metern einhalten.

Zusätzlich zu 400 Feuerwehrleuten wurden dem Sprecher zufolge weitere Kräfte aus Mecklenburg-Vorpommern und dem benachbarten Niedersachsen angefordert.

Mit Hilfe von Löschpanzern und Löschhubschraubern werde versucht, das vom Wind immer wieder angefachte Feuer einzudämmen, so Backhaus. Die Flammen hätten sich vor allem am Boden ausgebreitet, vereinzelt aber auch schon Baumkronen erreicht. Backhaus und auch Innenminister Lorenz Caffier (CDU) warnten Schaulustige dringend davor, sich dem Brandgebiet zu nähern: "In diesem Gebiet hat niemand etwas zu suchen." Vier Dörfer mussten mittlerweile evakuiert werden: Alt Jabel, Jessenitz-Werk, Trebs und Volzrade.

Die Gesamtzahl der Menschen, die bislang ihre Wohnungen verlassen mussten, lag nach Angaben eines Kreis-Sprechers bei etwa 500. Später am Tag hieß es, rund 650 Menschen seien betroffen, die zumeist bei Verwandten und Bekannten untergebracht worden seien. Zudem sei ein Ferienlager mit 100 Kindern evakuiert worden.

Waldbrand: "Es geht um Leib und Leben"

"Die Lage ist weiterhin angespannt. Es geht im Moment nicht um das Löschen des Brandes. Es geht um die Sicherung der Ortschaften, um Leib und Leben", sagte Stefan Sternberg (SPD), Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, der schon am Sonntagabend Katastrophenalarm ausgelöst hatte. Weitere Evakuierungen seien nicht ausgeschlossen. Ein in der Nähe des Brandes liegendes Werk für Deodorants habe aus Sicherheitsgründen die Produktion eingestellt, die Gasleitungen dorthin seien abgestellt worden.

Zahlreiche Waldbrände auch in Brandenburg

Nicht nur in Berlin, vor allem auch in Brandenburg und im Norden von Sachsen-Anhalt war der Brandgeruch aus Lübtheen deutlich zu merken. Massive Geruchsbelästigungen wurden darüber hinaus sogar aus Leipzig und Dresden gemeldet. Denn auch in Brandenburg gab es am Sonntag kleinere Brände in Klaistow (Potsdam Mittelmark) und in Halbe (Dahme-Spreewald).

Die Feuerwehren in Brandenburg mussten auch am Sonntag zu zahlreichen Waldbränden ausrücken. In Märkisch Bucholz (Dahme-Spreewald) brannte ein etwa ein Hektar großes Waldstück. Etwa 80 Einsatzkräfte waren mit 21 Löschfahrzeugen vor Ort. Die Lage dort sei inzwischen unter Kontrolle, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. In der Nähe der Autobahnanschlussstelle Glindow (Potsdam-Mittelmark) in Brandenburg brach am Sonntag in einem Waldstück ein Feuer aus. Nach Angaben der Regionalleitstelle der Feuerwehr brannte es an der L90 auf einer Fläche so groß wie ein Fußballfeld. Etwa 50 bis 60 Einsatzkräfte waren mit 25 Fahrzeugen vor Ort, wie ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage sagte. Eine Ausbreitung des Brandes verhinderten sie zunächst. Die Brandbekämpfung dauerte zur Stunde noch an.

Hochsommer, Hitze und Waldbrände

Der Großbrand in der Lieberoser Heide (Dahme Spreewald) hat sich nicht weiter ausgedehnt, wie der Einsatzleiter mitteilte. Es brenne weiterhin auf 100 Quadratmeter Fläche. Etwa 100 Feuerwehrleute seien zur Brandbekämpfung vor Ort. Löschhubschrauber der Bundespolizei kamen am Wochenende nicht zum Einsatz. Sie hatten in den vergangenen Tagen die Feuerwehrleute aus der Luft bei der Bekämpfung des Großbrandes unterstützt. In der Lieberoser Heide brennt es seit etwa einer Woche. Erschwert wird die Bekämpfung des Großbrandes auch durch die unmittelbare Nähe zur munitionsbelasteten Roten Zone des früheren Truppenübungsplatzes.

Waldbrandgefahrenstufe fünf für ganz Brandenburg

Kleine Waldgebiete und Wiesenabschnitte brannten auch bei Trampe (Barnim) und Dannenwalde (Oberhavel). 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Zwei Feuer gab es auch in Falkensee. Ein Waldstück brannte auf einer Fläche von 2000 Quadratmeter. Zudem brach ein kleiner Brand in der Höhe des Berliner Mauerweges aus. Insgesamt waren 35 Feuerwehrleute mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Kleinere Feldbrände gab es auch in Schöneiche (Oder-Spree) und Müncheberg sowie östlich von Reichenow (beides Märkisch Oderland). Sie konnten nach Angaben der Feuerwehr gelöscht werden.

Im Landkreis Elbe Elster meldeten Feuerwehrleute und Anwohner am Sonntag eine starke Rauchentwicklung. Die Leitstelle löste daraufhin Großalarm aus. Zahlreiche Feuerwehren rückten aus, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Wie sich herausstellte, brannte es im sächsischen Großenhain in einer Milchviehanlage. Der Rauch war bis in den Landkreis Elber Elster Kreis gezogen.

Für ganz Brandenburg gilt nach Angaben des Umweltministeriums derzeit die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf.

Update: In einer früheren Version dieses Artikels hatte die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass 900 Menschen von den Evakuierungen betroffen gewesen seien. Die dpa korrigierte diese Zahl später auf 500.