Großer Müggelsee, Krumme Lanke: Lageso warnt vor Parasiten in Berliner Seen

Hitze Parasiten in Berliner Seen - So können Sie sich schützen

Es ist das perfekte Sommerwetter in Berlin: Doch die anhaltend warmen Temperaturen begünstigen auch die Ausbreitung von Parasiten. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales informiert, dass „trotz sehr guter Wasserqualität“ im Großen Müggelsee Zerkarien auftreten können. Wie der Tagesspiegel berichtet, gibt es auch den Verdacht nach Zerkarien in der Krummen Lanke. Anhaltend warme Temperaturen, relativ klares Wasser mit Wasserpflanzen und die Ansammlung von Wasservögeln an den Stränden können das Vorkommen der Parasiten fördern. In der Vergangenheit sind in den Berliner Badegewässern aber nur sehr selten Zerkarien aufgetreten.

Zerkarien verursachen Juckreiz

Haben Zerkarien eine Person befallen, äußert sich das in geröteten Flecken. Diese haben einen Durchmesser von rund zwei Millimeter. Zerkarien verursachen einen Juckreiz - ähnlich wie bei Mückenstichen. Beim Zweitbefall und bei sensiblen Personen kommt es zu stärkeren Abwehrreaktionen mit Quaddelbildung und starkem Juckreiz.

Um einen Befall mit Zerkarien zu vermeiden, sollte man Folgendes beachten:

Wasserpflanzenreiche Uferbereiche meiden

Freiwasserzonen aufsuchen

Wasserfeste Sonnenschutzmittel verwenden

Nach dem Baden kräftig mit dem Handtuch abrubbeln, um gegebenenfalls ein vermehrtes Eindringen in die Haut zu verhindern

Nasse Badekleidung ausziehen

Bei heftigeren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden

Wasservögel sollen nicht durch Fütterungen angelockt werden, denn die Larven der Zerkarien leben in Enten oder anderen Wassergeflügel

Das sind Zerkarien

Zerkarien sind etwa ein Millimeter große Larven von Würmern, Sie leben normalerweise in Enten oder anderen Wassergeflügel. Über den Vogelkot gelangen die Wurmeier ins Wasser. Im Uferbereich infizieren sie Schnecken, die als Zwischenwirt dienen. In der Schnecke entwickeln sich wiederum die Zerkarien, die bei warmen Wassertemperaturen ausschwärmen. Die Zerkarien suchen ihren Endwirt, den Wasservogel. Hier kann es passieren, dass Badende als „Fehlwirt“ von Zerkarien befallen werden. Die Zerkarien bohren sich in die Haut ein und sterben kurze Zeit später ab.

Hier erhalten Sie Informationen über die Badewasserqualität.