Konzert: Christina Aguilera live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Sängerin Christina Aguilera wird am 11. Juli ein exklusives Konzert in Berlin spielen

Christina Aguilera spielt am 11. Juli 2019 ein exklusives Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Christina Aguilera live in Berlin - Was Fans wissen müssen

Am 11. Juli 2019 kommt mit Popikone Christina Aguilera eine der größten Stimmen der letzten Jahrzehnte für ein exklusives Konzert nach Berlin. Mehr als zwölf Jahre mussten die Fans der 38-jährigen gebürtigen New Yorkerin warten, bis sie endlich wieder in den Tourbus stieg. Jetzt kehrt sie mit ihrem aktuellen Album „Liberation“ auf die große Bühne zurück.

"Überraschung!! Das hier ist für all meine Kämpfer in Europa", schrieb die US-Sängerin in einem Tweet, in dem sie die Tourdaten veröffentlichte. Bei Twitter bedankte sie sich bei ihren europäischen Fans für ihre Geduld und schrieb, sie habe die neue Tour heimlich geplant. "Kann es nicht erwarten, wieder zurück im Ausland zu sein!!!!"

Was können Besucher erwarten?

Ein Wiedersehen mit einer Popdiva und eine entsprechend groß angelegte Show. Fans dürfen sich auf Aguileras große Hits wie "Genius in a Bottle" und "Hurt" freuen, aber auch neue Songs wie "Fall in Line" von ihrem im letzten Jahr veröffentlichten Album werden im Programm des Superstars stehen. Für Fans ist das Berlin-Konzert, eine einmalige Gelegenheit Christina Aguilera live auf der Bühne zu erleben.

Wo wird Christina Aguilera in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Christina Aguilera in in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 69,65 Euro). "Club 201 Seat"-Tickets, die unter anderem Zugang zur Premium Lounge gewähren, gibt es ab 99 Euro und Premium-Tickets ab 159 Euro.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (11. Juli) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: REUTERS

Wird Aguilera 2019 weitere Konzerte in Deutschland spielen?

Zwei Tage nach dem Konzert in der Mercedes-Benz Arena wird Aguilera noch beim "Jazzopen Festival" in Stuttgart auftreten (13. Juli, Schlossplatz). Das sind die weiteren Tourdaten in Europa: Locarno, Schweiz (15. Juni), Pori in Finnland (19. Juli), St. Petersburg (21. Juli) und Moskau (23. Juli),

Welche Songs wird Christina Aguilera in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Christina Aguilera bei ihrem Konzert am 16. Juni in Las Vegas:

Your Body Not Myself Tonight Genie in a Bottle Reflection Dirrty Vanity Express Lady Marmalade Can't Hold Us Down Sick of Sittin' Maria Twice I Love the Lord What a Girl Wants Come on Over Baby (All I Want Is You) Ain't No Other Man Say Something Candyman Woohoo Bionic Accelerate Feel This Moment Beautiful Fighter

Zugabe:

Let There Be Love

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Christina Aguilera live in der Mercedes-Benz Arena, Donnerstag, 11. Juli 2019, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.