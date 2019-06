Radfahrer verletzt Polizisten und zeigt den Hitlergruß

Berlin. Ein alkoholisierter Mann hat in Berlin-Waidmannslust Polizisten verletzt und den Hitlergruß gezeigt. Der 54-Jährige kam einer Polizeistreife am Freitagnachmittag mit dem Fahrrad auf dem Oraniendamm entgegen, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Er habe den Sicherheitskräften den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt. Als die Polizisten den Mann daraufhin überprüften, habe er mehrfach Personen auf der gegenüberliegenden Straßenseite den Hitlergruß gezeigt.

Anschließend schlug er plötzlich einer Polizistin mit der Faust ins Gesicht. Der aggressive Mann habe selbst mit angelegten Handfesseln die Beamten noch geschlagen und getreten. Eine Alkoholkontrolle ergab 2,3 Promille. Die beiden Beamten wurden leicht verletzt. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten, darunter Beleidigung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.