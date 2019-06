Mann mit Messer gestochen und lebensgefährlich verletzt

Berlin. Ein Unbekannter hat einen Mann in Berlin-Biesdorf mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der 26-Jährige war mit seinem 27 Jahre alten Bekannten am Samstagmorgen zu Fuß in der Garzauer Straße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Als sie an einer fünfköpfigen Gruppe von Frauen und Männern vorbeigingen, wurden sie demnach in einen Streit verwickelt. Dabei soll ein Unbekannter aus der Gruppe den 26-Jährigen mit einem Messer gestochen haben.

Der Mann wurde schwer verletzt und rettete sich mit seinem Begleiter in eine Tankstelle. Die Gruppe des Angreifers konnte unerkannt fliehen. Der 26-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde. Er soll sich nach Polizeiangaben inzwischen außer Lebensgefahr befinden. Der Verletzte und sein Begleiter seien betrunken gewesen.