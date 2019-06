Blaulicht-Blog: Farbbeutel fliegen in Rigaer Straße

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonnabend, 29. Juni.

+++ Polizisten mit Farbbeuteln beworfen +++

Erneut sind Polizeikräfte in der Rigaer Straße in Friedrichshain mit Farbbeuteln beworfen worden. Ein Gruppenwagen wurde an der Ecke Liebigstraße von zwei Farbbeuteln an der Frontscheibe getroffen. Auch mehrere Privat-Pkw wurden getroffen. Ein Polizeihubschrauber kreiste 30 Minuten über der Rigaer Straße. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurden keine Personen festgenommen. Es wurden keine Personen verletzt.

+++ Streit eskaliert - Mehrere Verletzte +++

Während einer Feier in einem Gebäude der Trialog e.V. Jugendhilfeleistungen ist es am Freitag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein Mann geriet mit mehreren Personen in Streit. Nach Morgenpost-Informationen sollen mehrere Personen durch ein Küchenmesser verletzt worden sein. Alarmierte Polizisten und Rettungskräfte sollen beim Eintreffen vom Täter angegriffen worden sein. Der Täter soll erheblichen Widerstand geleistet haben und musste im Haus fixiert werden.

+++ Gegen Denkmal gefahren +++

Die Feuerwehr musste in der Nacht auf der Straße des 17. Juni ein Denkmal für die Opfer der Mauer beseitigen. Nach Aussage der Polizei soll ein Autofahrer dagegen gefahren sein. Die Mauer wurde instabil.