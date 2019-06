Kriminalität Drei Radfahrer in Rathenow von Rad gezerrt und verprügelt

Rathenow. Drei Männer sind in Rathenow (Havelland) von ihren Fahrrädern gezerrt und zusammengeschlagen worden. Die drei Radfahrer wurden bei der Attacke am späten Donnerstagabend verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 33-Jähriger erlitt einen Knochenbruch. Eine andere Gruppe Unbeteiligter griff laut Polizei noch helfend ein. Die zwei Angreifer entkamen jedoch unerkannt. Mit der Veröffentlichung einer Täterbeschreibung sucht die Polizei nach den Männern.