Kriminalität Einbrecher bereiten sich in Großküche Mahlzeit

Neuruppin. Unbekannte sind Donnerstagnacht in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) in die Großküche des Krankenhauses der Stadt eingebrochen. Mit einem Stein schlugen sie nach Polizeiangaben eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Anschließend bereiteten sich die Täter dort eine Mahlzeit zu. Dafür wurden Lebensmittel und Getränke der Großküche genutzt. Danach verließen die Einbrecher das Gebäude wieder auf dem Weg durch das Fenster. Die Polizei ermittelt.