Bahn und Senat unterzeichnen Vereinbarung über Siemensbahn

Die Bahn und der Senat unterzeichneten am Freitag eine Finanzierungsvereinbarung für vorgezogene Planungsleistungen.

Berlin. Die Reaktivierung der Berliner Siemensbahn kommt voran: Die Deutsche Bahn und der Senat unterzeichneten am Freitag in der Hauptstadt eine Finanzierungsvereinbarung für vorgezogene Planungsleistungen, wie beide Seiten am Nachmittag mitteilten. Darunter fallen Umweltstudien, Schallgutachten sowie Vermessungsarbeiten. 2,3 Millionen Euro werden dafür fällig. Die Kosten trägt der Senat. Insgesamt umfasst das Projekt unter anderem eine Streckenlänge von 4,5 Kilometer sowie die Reaktivierung der Bahnhöfe Wernerwerk, Siemensstadt und Gartenfeld.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte: „Es ist ein gutes Signal, dass es jetzt losgeht mit der Siemensbahn. Hier verbindet sich Berlins Industrialisierungsgeschichte mit der Zukunft der Industrialisierung im 21. Jahrhundert. Der Senat ist ganz vorne mit dabei mit finanziellem Engagement aber vor allem mit seiner Digitalisierungsstrategie und Industriepolitik, um den digitalen Wandel zu einem Erfolg für alle Berlinerinnen und Berliner zu machen.“

Bahn-Vorstand Ronald Pofalla sagte: „Die Siemensbahn ist ein großartiges Beispiel dafür, wie ein Schienenprojekt schnell, gemeinsam und beherzt auf den Weg gebracht wird. Mit einem starken Nahverkehr leisten wir unseren Beitrag und bieten Pendlern und Anwohnern eine attraktive und zuverlässige Anbindung mit hoher Taktung.“

Die Strecke vom Bahnhof Jungfernheide bis zum Bahnhof Gartenfeld war 1929 in Betrieb gegangen, um Arbeiter aus der Innenstadt zu den Siemens-Werken zu bringen. 1980 legte die auch in West-Berlin für die S-Bahn zuständige DDR-Reichsbahn den Abschnitt nach einem Streik still. Die Arbeiter fuhren auf der neuen U-Bahnlinie 7.

Der Senat hatte schon seit Jahren überlegt, die S-Bahnstrecke wieder zu eröffnen. Anträge der Bahn, die Trasse aufzugeben, wies das Land wiederholt zurück. Neuen Schwung in die Debatte brachte die Ankündigung von Siemens, bis 2030 bis zu 600 Millionen Euro in seinen Standort zu investieren. Geplant ist ein Campus für Forschen, Produzieren und Wohnen. Wann die Siemensbahn wieder fahren soll und wie teuer das Projekt insgesamt wird, blieb am Freitag zunächst offen.

Die Siemensbahn in Zahlen

Streckenlänge ca. 4,5 Kilometer

Verlegung bis zu 10 Kilometer neuer Gleise, Errichtung von Weichen, Installation von Signaltechnik ab Bahnhof Jungfernheide

Prüfung der Modernisierung des 800 Meter langen Bestandsviadukts unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes

Reaktivierung der Bahnhöfe Wernerwerk, Siemensstadt und Gartenfeld

Mindestens zwei zu errichtende Brückenbauwerke auf ca. 150 Meter Länge

Anbindung der Siemensbahn an den Berliner S-Bahn Ring über den Bahnhof Jungfernheide

Planungsinhalte im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung

Kosten für die vertragsgegenständliche Planung: 2,3 Millionen Euro

Erste Planungsleistungen im Rahmen einer vorgezogenen Vorplanung: Bestandsprüfung, Umweltstudien, Schallgutachten, Vermessung

Machbarkeitsstudie Streckenverlängerung: Prüfung der Optionen einer Verlängerung der S-Bahn-Strecke über Gartenfeld hinaus