Schlag gegen Drogen-Onlineshop: Verdächtige aus Brandenburg

Wiesbaden/Brandenburg/Havel. Der Polizei ist ein Schlag gegen den Drogenhandel im Internet gelungen - ins Rollen kamen die Ermittlungen über einen Verdächtigen aus Brandenburg. Der deutschlandweit größte Drogen-Onlineshop sei nach monatelangen Ermittlungen abgeschaltet worden, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) am Freitag in Wiesbaden mit. Elf mutmaßliche Verantwortliche der Plattform seien wegen des dringenden Tatverdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen worden. Darunter sind zwei Männer aus Brandenburg.

Die Festnahme eines 26 Jahre alten Verdächtigen aus Brandenburg an der Havel im Frühjahr 2018 war laut BKA der Ausgangspunkt für die Aufnahme von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Der Mann habe mit Rauschgift gehandelt, es seien erhebliche Mengen an Drogen sichergestellt worden - unter anderem fast 50 Kilogramm Amphetamin, 16 Kilo Cannabis und fast ein Kilo Kokain. Er soll die Drogen für eine Gruppe aufbewahrt und den Versand vorbereitet haben.

Als Hauptverdächtiger gilt nach Angaben der Ermittler ein 26 Jahre alter Mann aus dem Landkreis München, der den Drogen-Onlineshop mit der Bezeichnung "Chemical Revolution" 2017 aufbaute und mit weiteren Verdächtigen betrieben haben soll. In diesem Februar wurde laut BKA wegen eines Haftbefehls ein 35 Jahre alter Verdächtiger aus dem Kreis Teltow-Fläming vorläufig festgenommen. Er soll den Transport der Drogen aus den Niederlanden nach Deutschland für den Weiterverkauf organisiert haben.