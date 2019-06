Betrugsmasche mit falschen Polizisten: Angeklagte schweigen

Berlin. Weil sie als falsche Polizisten monatelang Berliner Senioren betrogen und mehr als 180 000 Euro ergaunert haben sollen, stehen zwei Männer vor dem Landgericht. Die 26- und 27-Jährigen hätten als Mitglieder einer Bande agiert, heißt es in der zu Beginn des Prozesses am Freitag verlesenen Anklage. Mittäter hätten bei den Geschädigten angerufen und sie mit falschen Angaben wie angeblich bevorstehenden Einbrüchen zur Übergabe von Geld und Schmuck gedrängt. Die Angeklagten seien als "Abholer" aktiv gewesen. Die Verteidiger erklärten, ihre Mandanten würden sich zunächst nicht äußern.

Die Betrugsserie begann laut Ermittlungen im Mai 2018. Die Anrufe seien von Call-Centern aus dem Ausland gekommen. Dabei hätten die Täter mit manipulierten Telefonnummern gearbeitet, sodass bei ihren Opfern eine falsche und unverdächtige Nummer angezeigt wurde. Die Anrufer hätten sich als Polizisten oder Staatsanwälte ausgegeben und die Opfer dazu gebracht, Bargeld, Schmuck und EC-Karten vermeintlich in die Obhut der Polizei zu geben. Wertsachen seien auf Aufforderung an Briefkästen oder in einem Fahrstuhl deponiert, in einigen Fällen sogar aus dem Fenster geworfen worden.

Die älteste Geschädigte war laut Anklage 90 Jahre alt. Bei ihr habe im Januar 2019 ein angeblicher Oberkommissar angerufen, vor einem angeblichen Einbruch gewarnt und sie aufgefordert, ihre Wertsachen in einem Beutel aus dem Fenster ihrer Wohnung zu werfen. Die Frau habe den Trickbetrügern 94 000 Euro aus ihrem Tresor überlassen. Die Angeklagten wurden wenige Tage später verhaftet. Der Prozess um bandenmäßigen Betrug und Amtsanmaßung wird am 17. Juli fortgesetzt.