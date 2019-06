Razzia in Neukölln

Shisha-Bar Razzia in Neukölln: Kiloweise Drogen und Waffen gefunden

Wieder eine Razzia in Neukölln: Die Berliner Polizei (Abschnitt 55), das Ordnungsamt, das Finanzamt und die Gewerbeaufsicht haben seit Donnerstagabend bis zum frühen Freitagmorgen Kontrollen in Sisha-Bars und Cafés durchgeführt.

Kiloweise Drogen sichergestellt

In einem Geschäft in der Tellstraße wurden unverzollter Shishatabak festgestellt und beschlagnahmt. Einen größeren Fund machten die Beamten im Café Maybach am Maybachufer. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurden kiloweise Drogen (Marihuna, Kokain) sichergestellt, darunter auch Waffen (nicht zugelassene Butterfly-Messer).

Foto: bm / BM

Die Drogen waren in Kisten im und außerhalb des Cafés gelagert. Nach ersten Informationen könnte es sich um die bis jetzt größte Menge sichergestellter Betäubungsmittel seit Beginn des erhöhten Kontrolldrucks handeln. Auch zwei Drogenspürhunde waren im Einsatz.

Geld und Gold im Tresor

In einem Tresor im Geschäft sollen sich dazu eine nicht unerhebliche Menge Geld und Gold befunden haben. Den Fahndern gelang es zudem drei Männer festzunehmen.

Zwei Drogenspürhunde waren im Einsatz.

Foto: bm / BM

Im Anschluss wurde das Café geschlossen und versiegelt. Ein Staatsanwalt und ein Richter wurden in der Nacht für diverse Beschlüsse kontaktiert, die dann auch durchgesetzt wurden.