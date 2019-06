Verkehr Viele Sperrungen rund ums Brandenburger Tor am Sonnabend

Berlin. Wegen einer Großkundgebung der Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) kommt es am Sonnabend zu zahlreichen Sperrungen in der Innenstadt.

Die Gewerkschaft ruft ab 11 Uhr unter dem Motto „#Fairwandel, sozial, ökologisch, demokratisch“ zur Demonstration auf, die Hauptkundgebung beginnt um 13 Uhr. Erwartet werden 45.000 Teilnehmer aus der gesamten Bundesrepublik. Insgesamt werden zehn Sonderzüge und 800 Busse eingesetzt.

Sonnabend Straße des 17. Juni zwischen Ernst-Reuter-Platz und Großer Stern dicht

Gesperrt ist seit Dienstag bereits die Ebertstraße in beide Richtungen zwischen Behrenstraße und Dorotheen-, Ecke Scheidemannstraße, die Yitzhak-Rabin Straße sowie die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor. Am Sonnabend wird die Straße des 17. Juni, von 7 bis 19 Uhr, zusätzlich vom Ernst-Reuter-Platz bis einschließlich Großer Stern gesperrt. Blockiert sind auch folgende Zuführungsstraßen: Altonaer Straße, Bachstraße, Hofjäger Allee, Spreeweg, Müller-Breslau-Straße, Salzufer sowie Einsteinufer.

IG-Metall Jugend läuft vom Alexanderplatz aus

Zusätzlich wird es zwei Zubringer-Demonstrationen mit mehreren tausend Teilnehmern geben. Die erste, an der diverse Landesverbände der IG Metall teilnehmen, startet um 9.30 Uhr auf dem Washingtonplatz am Hauptbahnhof und endet um 13 Uhr am Brandenburger Tor, wo die Hauptkundgebung stattfindet.

Die IG Metall Jugend führt den zweiten Zubringer ab 10.15 Uhr vom Neptunbrunnen am Alexanderplatz zum Brandenburger Tor.

Bei der dortigen Kundgebung sprechen neben IG-Metall-Chef Jörg Hofmann noch Olaf Tschimpke, Präsident des Naturschutzbundes (Nabu) und Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland (VdK). Außerdem stehen Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie, und die Jugend- und Ausbildungsvertreterin der Schaeffler Technologies, Jasmin Gebhardt, auf der Rednerliste.

Die Senatsverwaltung empfiehlt, am Sonnabend ganztägig in der Innenstadt die U- und S-Bahn zu nutzen. Bis zum 2. Juli (zirka 23.45 Uhr) bleiben die Straße des 17. Juni, die Yitzhak-Rabin Straße, sowie die Ebertstraße gesperrt.

IG Metall mahnt Tempo bei Umstrukturierung der Industrie an

ie IG Metall, mit rund 2,2 Millionen Mitgliedern größte deutsche Gewerkschaft, will mit der Demonstration ein Zeichen an Politik und Arbeitgeber senden, bei der Umstrukturierung der Industrie das Tempo anzuziehen: „Wir stehen vor einer Mobilitäts- und Energiewende, wo wir verdammt darauf angewiesen sind, dass sie gelingt“, sagte Jörg Hofmann mit Verweis auf Klimaziele der Bundesregierung und gesetzliche Vorgaben. „Der Wandel ist notwendig. Damit er sozialverträglich gelingt, müssen wir jetzt die Weichen stellen“, mahnte der Gewerkschaftsvorsitzende.

Innovation als „zentraler Schlüssel“

Eine Schlüsselrolle kommt dabei nach Auffassung der IG Metall der Innovationsfähigkeit zu. Der „zentrale Schlüssel“ sei Innovation. Wenn es etwa der Autoindustrie nicht gelinge, als Innovationsführer die Elektrifizierung über die komplette Wertschöpfungskette hinweg zu gestalten, dann werde sie früher oder später ihre Marktstellung auf den globalen Märkten verlieren, so Hoffmann weiter.

Konkret fordert die IG Metall massive Investitionen in Stromnetze, Ladestationen für E-Autos und „Zukunftsprojekte“.

Gleichzeitig pochte Hofmann darauf, den technischen Fortschritt nicht gegen soziale Fragen – und soziale Fragen nicht gegen ökologische Fragen auszuspielen.