Waldbrand in Grünau ausgebrochen: Tram-Linie beeinträchtigt

Berlin. In Berlin-Grünau ist ein Waldstück in Brand geraten. 75 Einsatzkräfte seien vor Ort oder auf der Anfahrt, sagte eine Feuerwehrsprecherin am Donnerstag. Es brenne auf einem relativ großen und schwer zugänglichen Gebiet. Nähere Angaben zum Ausmaß des Feuers lagen zunächst nicht vor. Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf Twitter mitteilten, fuhr die Tramlinie 68 wegen des Einsatzes zunächst nicht zwischen dem S-Bahnhof Grünau und Alt-Schmöckwitz.