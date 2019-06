Mühlberg. Ein 55-Jähriger ist bei Mühlberg (Elbe-Elster) mit seinem Segelboot verunglückt und wird seitdem vermisst. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, sei er auf dem Borschützer See gekentert und danach nicht wieder aufgetaucht. Die Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahmen ein, auch ein Hubschrauber und eine Tauchergruppe wurden eingesetzt. Bislang wurde nur das Boot des Mannes gefunden. Die Suche nach dem 55-Jährigen dauerte bis in die Abendstunden an.

( dpa )