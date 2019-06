Symbolische Glockenübergabe für geeintes Europa

Berlin. Die Fahnen sind gehisst, die Glocke steht bereit, fehlen nur noch die Protagonisten. „Ich habe genau die richtigen Rasenschuhe an“, stellt Heike Saab fest, als sie in Pumps in den Garten der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen an der Hiroshimastraße tritt. „Ich habe Ihnen doch gesagt, wir gehen golfen“, sagt Stephan Holthoff-Pförtner.

Der Europaminister des einwohnerstärksten Bundeslandes hat am Donnerstagnachmittag bei Sonnenschein und bester Laune mit der symbolischen Glockenübergabe das Amt des Vorsitzenden der Europaministerkonferenz (EMK) an die Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz für Europa übergeben. Schnell noch der Praxistest – „Ja, sie läutet“ – und dem Wechsel steht auch in dieser Hinsicht nichts mehr im Wege. „Das Tolle an diesem Jahr war, dass wir die Wahlbeteiligung bei der Europawahl auf 60 Prozent bekommen haben“, so Holthoff-Pförtner. Themen wie Europabildung und Zusammenarbeit in den Grenzgebieten wolle sie in Rheinland-Pfalz übernehmen, so Saab. Hinzu kämen die Herausforderungen des Brexit. Besondere Aufmerksamkeit gelte der Wahrung von Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit in Ländern wie Ungarn, Polen und sogar Österreich. „Wir werden das nur verteidigen, wenn wir geschlossen agieren“, so Holthoff-Pförtner.