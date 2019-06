Fahrbahnschäden auf A10 durch Hitze

Potsdam. Die Hitze macht auch Brandenburger Straßen zu schaffen: Akute Fahrbahnschäden auf der Autobahn A10 südlicher Berliner Ring sind vermutlich darauf zurückzuführen. Am Mittwoch mussten auf der linken Richtungsfahrbahn - Richtung Schönefelder Kreuz - zwei von drei Fahrstreifen gesperrt werden, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen am Donnerstag mit. Die Fahrbahn in diesem Bereich ist eine mit Asphalt überbaute Betonfahrbahn. Durch eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion - umgangssprachlich Betonkrebs genannt - wurde sie geschädigt.

Auf einem Abschnitt dieser Richtungsfahrbahn werde derzeit eine Baustelle eingerichtet, um den schlechten Zustand zu beseitigen, hieß es. Die Hitze habe offenbar vorhandene Schäden verstärkt und beschleunigt. Die Arbeiten auf der linken Richtungsfahrbahn vom Schönefelder Kreuz bis westlich des Anschlusses Rangsdorf beginnen am Montag und sollen voraussichtlich bis zum Jahresende dauern.

In Brandenburg besteht derzeit nach Angaben des Infrastrukturministeriums auf mehr als 220 Kilometer der insgesamt 1600 Kilometer Fahrbahnen der Verdacht auf Betonkrebs. Seit 2015 hat das Land etwa 1,9 Milliarden Euro für die Verbesserung der Straßen, Radwegen und Brücken im Land investiert. In diesem Jahr kommen nach den Angaben weitere 618 Millionen Euro für Bau und Unterhalt hinzu. 460 Millionen Euro davon kommen vom Bund.