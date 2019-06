Waldbrände in Brandenburg weitgehend unter Kontrolle

Wiesenau/Lieberose. Die beiden Großbrände in Brandenburg in der Lieberoser Heide und nahe der Oder sind weitgehend unter Kontrolle. Im Kreis Oder-Spree gab es am frühen Freitagmorgen auf einer Fläche von rund 120 Hektaren weiter Brände, wie eine Sprecherin des Brand- und Katastrophenschutzes berichtete. Die Lage sei aber unter Kontrolle. Insgesamt seien rund 150 Einsatzkräfte vor Ort. Eine Gefahr bestünde für Ortschaften derzeit nicht.

Am Mittwoch waren rund 20 Anwohner aus mehreren Wohnhäusern in Sicherheit gebracht worden. Sie konnten aber noch am Mittwochabend wieder in ihre Häuser. Die alte Bundesstraße 112 in Wiesenau und Ziltendorf war am frühen Freitagmorgen noch immer gesperrt. Der angeforderte Löschhubschrauber wurde der Sprecherin zufolge am Donnerstagabend wieder abgezogen.

Auch in der Lieberoser Heide ist die Lage derzeit stabil. "Das Feuer hat sich nicht weiter ausgebreitet", sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen. Es gebe weiter Brände auf einer Fläche von rund 100 Hektar. Zwei Hubschrauber der Bundespolizei sollen die mehr als 300 Einsatzkräfte auch am Freitag unterstützen. "Der Regen, der uns helfen könnte, ist leider weiterhin nicht in Sicht", berichtete der Sprecher. Ein bei den Löscharbeiten verletzter Feuerwehrmann konnte mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die Flächen sind in beiden Fällen mit Munition belastet, was die Löschung erschwert. Die Waldbrandgefahr für Brandenburg soll nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag etwas abnehmen und nicht mehr die Höchststufe erreichen. Für Samstag steigt sie allerdings wieder an.