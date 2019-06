Blaulicht-Blog: Zwei Personen vor Matrix mit Messer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, 27. Juni.

+++ Zwei Personen vor Matrix mit Messer verletzt +++

Am Warschauer Platz in Friedrichshain ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einer Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen gekommen. Vor dem Club Diskothek Matrix wurden zwei Personen mit einem Messer verletzt, ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Die Kriminalpolizei sicherte noch am Tatort spuren.

+++ Kinderwagen brennen +++

In Hellersdorf hat es in der Nacht zu Donnerstag in einem Wohnhaus gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln in die Alte Hellersdorfer Straße an, um zwei in Flammen stehende Kinderwagen im fünften Obergeschoss zu löschen. Es wurden keine Personen verletzt.