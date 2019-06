Drogen in Gefängnis geschmuggelt: Justizbeamter festgenommen

Berlin. Ein Berliner Justizbeamter soll in einem Jugendgefängnis Drogen und Handys an die Gefangenen weitergegeben haben. Die Kriminalpolizei nahm den 44-jährigen Mann am Dienstag fest, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Der Vorwurf lautet Verdacht der Bestechlichkeit im besonders schweren Fall.

Die Drogen und Telefone sollen in den Gefängnishof geworfen worden sein oder lagen in Schließfächern der Besucher. Der Mann soll sie dann gegen Bezahlung an die Gefangenen weitergeleitet haben. Seine Wohnung und sein Arbeitsplatz wurden durchsucht. Die Polizei kam dem Verdächtigen durch Hinweise von Gefangenen auf die Spur. Sie überwachte den Mann und ertappte ihn am Dienstag auf frischer Tat.