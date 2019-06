Humboldt Forum wird im September 2020 eröffnet

Berlin. Das Humboldt Forum im Berliner Schloss wird im September 2020 eröffnen - ein Jahr später als ursprünglich geplant. Bei der sogenannten Eröffnungschoreografie in drei Etappen soll es aber bleiben. Demnach wird das Gebäude auf dem Schloßplatz in Mitte in drei Phasen eröffnet. Komplett zugänglich soll das Haus demnach erst um die Jahresmitte 2021 sein. Das ist das Ergebnis der dreistündigen Krisensitzung, das Helmut Dorgerloh, Generalintendant des Humboldt Forums, am Mittwochnachmittag verkündet.

Zuvor hatten sich der Stiftungsrat der Stiftung Humboldt Forum mit Vertretern des Bundesamtes für Bauordnung und Raumwesen (BBR) getroffen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Nicht auf der Baustelle des Humboldt Forums im Berliner Schloss, sondern im Hotel am Auswärtigen Amt hatte die Gruppe getagt, doch zur Verkündung der Entscheidung war man eigens ins Schloss hinübergewechselt. Offenbar auch, um den versammelten Pressevertretern zu zeigen, dass auf der Baustelle fleißig gearbeitet wird.

Bauarbeiter klettern trotz Gluthitze auf der Schlosskuppel herum

Denn daran hatte es zuletzt immer lautere Zweifel gegeben, seit vor zwei Wochen bekannt wurde, dass es mit der geplanten Eröffnung des Humboldt Forums in diesem Jahr nichts mehr wird, weil es Probleme mit der Klimatechnik und dem Brandschutz gibt. „Doch wir kommen gut voran, die Klimaanlage ist aufgeschaltet und läuft gut“, sagt Stiftungs-Sprecher Bernhard Wolter.

Trotz der Gluthitze klettern am Mittwochnachmittag Bauarbeiter auf der Schlosskuppel herum und bringen die Kupferplatten auf. Im Inneren ist ein weiterer Trupp damit beschäftigt, die Fußbodenabdichtung in der Passage aufzubringen. Wie viele Bauarbeiter tatsächlich am und in dem riesigen Gebäude zugange sind, lässt sich schwer schätzen. „Definitiv sind Berichte falsch, wonach auf der Baustelle nur 380 Arbeiter am Werk sind“, dementiert Stiftungs-Sprecher Bernhard Wolter einen Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom Mittwoch. Tatsächlich seien es derzeit 550 Bauarbeiter. Und die Soll-Zahl betrage auch nicht 800, sondern 650. „Ich weiß nicht, woher die Zeitung ihre Zahlen nimmt, aber sie sind falsch“, versichert Wolter.