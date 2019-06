Azubis ab August für einen Euro im Nahverkehr unterwegs

Berlin. Auszubildende in Berlin und Brandenburg können ab dem 1. August für einen Euro pro Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Region fahren. Das neue Ticket zum Jahrespreis von 365 Euro gilt für das gesamte Tarifgebiet des Verkehrsbunds Berlin-Brandenburg (VBB), wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Auch Freiwilligendienstler dürfen das Ticket beantragen.

Berlins Schüler fahren ab dem 1. August im Bereich AB mit dem Schülerticket sogar kostenlos. Wer das neue Ticket pünktlich zum Schulstart nutzen möchte, muss den ansprechenden Antrag laut BVG bis zum 10. Juli stellen.

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) begrüßte die Einführung der Tickets "Gerade der jungen Generation soll mit attraktiven Angeboten die Nutzung des ÖPNV leicht gemacht werden", so die Senatorin am Mittwoch in einer Pressemitteilung.