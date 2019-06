Schon am Vormittag lange Schlange vor Kreuzberger Freibad

Berlin. Die Hitze und die Sommerferien treiben manche badefreudigen Berliner schon am Morgen zum Wasser. Am Prinzenbad in Kreuzberg standen die Menschen schon weit vor 9.00 Uhr in einer langen Schlange an der Kasse an. Das lag allerdings auch daran, dass die zweite Kasse nicht geöffnet war. Schon an den letzten sehr warmen Tagen hatten sich ständig lange Schlangen an den Kassen gebildet, so dass viele Menschen länger als eine halbe Stunde in der Hitze anstehen mussten. Die Freibäder waren entsprechend überfüllt.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Bäder wegen des warmen Sommers ein Rekordjahr erlebt (6,8 Millionen Besucher). Zwischen Mai und September 2018 besuchten 48 Prozent mehr Menschen die Schwimmbäder als im Sommer zuvor. An der Spitze lag das Kreuzberger Prinzenbad mit einem Zuwachs von 75 Prozent (330 000 Besucher).