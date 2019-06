Mutmaßlicher Rechtsextremist vor Gericht

Das Treppenhaus des Kriminalgerichts Moabit, in dem das Landgericht untergebracht ist.

Berlin (dpa/bb) – Er soll in Berlin mehrere Straftaten verübt und dabei seine rechte Gesinnung zur Schau gestellt haben: Ein mutmaßlicher Rechtsextremist kommt ab heute vor das Landgericht. Der 28-Jährige soll den Ermittlungen zufolge im Mai 2018 zwei Syrer mit einer Wodkaflasche angegriffen und verletzt haben. Einige Wochen zuvor habe er einen Polizeibeamten wegen seiner Hautfarbe lauthals rassistisch beleidigt. In einem anderen Fall habe der Angeklagte auf einem S-Bahnhof "Sieg Heil" gerufen. Bei einer darauf folgenden Polizeikontrolle habe er Beamte mit dem Tod bedroht. Dem 28-Jährigen werden 15 Taten zur Last gelegt.