Konzert: Gossip live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Gossip sind zurück und spielen im Juli zwei exklusive Deutschlandkonzerte. Das US-Indie Trio um Beth Ditto kehrt 3 Jahre nach ihrer Auflösung anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Albums 'Music For Men' auf die Bühne zurück und wird am 6. Juli ein exklusives Konzert in Berlin spielen. Bei der Tour, der ersten der Band seit 2012, haben Beth Ditto, Nathan Howdeshell alias Brace Paine und Kathy Mendonca eine Auswahl ihre bekanntesten Hits wie 'Heavy Cross' und 'Standing in the Way of Control' im Gepäck.

Gossip, die zum ersten Mal im Jahr 1999 auftraten, beendeten 2016 offiziell ihre Zusammenarbeit. Ein Grund für die Trennung war, dass sich Sängerin Beth Ditto zu dem Zeitpunkt auf ihre Solo-Karriere konzentrieren wollte. Ein Jahr später veröffentlichte die 'I'm Alive'-Hitmacherin ihr Solo-Album 'Fake Sugar'

Wo werden Gossip in Berlin spielen?

Das Konzert wird in der Großen Arena des Tempodroms (Möckernstraße 10, 10963 Berlin) stattfinden. Die wie ein Amphitheater aufgebaute Spielstätte ist das Herzstück des Tempodrom. Es gibt einen ebenerdigen Manegenbereich und einen ansteigenden Unter- und Oberrang. Wer wissen möchte, wo sich die besten Plätze befinden, findet hier eine Abbildung des Saalplans.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Gossip im Tempodrom sind noch Karten erhältlich. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 50,65 Euro).

Wann geht es los?

Der Einlass zum Konzert von Gossip am Sonnabend (6. Juli) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Foto: dpa / dpa/DPA

Welche Songs werden Gossip in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Tempodrom davon abweichen, aber diese Songs spielte Beth Ditto bei ihrem Konzert am 5. Oktober letzten Jahres in Washington DC (USA):

Fire In And Out Fake Sugar (You Make Me Feel Like) A Natural Woman Yr Mangled Heart Love Long Distance Amazing Grace Listen Up! Heavy Cross We Could Run Standing in the Way of Control

Wie komme ich zum Tempodrom?

Das Tempodrom in Kreuzberg ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der S-Bahnhof Anhalter Bahnhof wird von den S-Bahnlinien S1, S2, S25 und S26 bedient. Die U-Bahnstation Möckernbrücke liegt etwa 500 Meter entfernt und wird von den Linien U7, U3 und U1 angefahren. Die Buslinie 129 fährt bis Anhalter Bahnhof, die 248 bis Möckernstraße.Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Das Tempodrom verfügt über keine eigenen Parkplätze. Es stehen in den umliegenden Straßen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Rechts auf dem Vorplatz befinden sich Stellplätze für Fahrräder.

Ist das Tempodrom barrierefrei?

Ja, das Tempodrom ist barrierefrei. Besucher mit einem Schwerbehindertenausweis nutzen den Eingang für Rollstuhlfahrer. Dieser befindet sich gleich neben der Kasse auf der linken Seite vom Haupteingang. Von da aus kann man über einen Fahrstuhl den Ober- und Unterrang sowie die Manege erreichen. Im Unterrang befinden sich barriefreie Toiletten.

Gibt es eine Altersbeschränkung beim Konzert?

Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren erhalten nur Zutritt mit Begleitung einer personenberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person. Kinder unter 6 Jahren haben grundsätzlich nur in Begleitung eines Erwachsenen Zutritt zu Veranstaltungen.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es im Tempodrom begrenzt kostenpflichtige Aufbewahrungsmöglichkeiten. Bei der Einlasskontrolle sind außerdem unter anderem Waffen jeder Art, sperrige und gefährliche Gegenstände Glasflaschen, Notebooks, Tablets, Stative, Selfie-Sticks, Audio- und Videorekorder, Kameras und Laserpointer nicht gestattet.

Hier finden Sie die detaillierte Hinweise zum Einlass in das Tempodrom und zu den Einlassbestimmungen für das Gossip-Konzert.

Gossip live im Tempodrom, Große Arena, Sonnabend, 6. Juli 2019, Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Möckernstraße 10, 10963 Berlin