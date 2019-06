Toto spielen am 30. Juni in Berlin

Die US-Rocker Toto spielen am 30. Juni ein exklusives Konzert in der Zitadelle Spandau. Alle Infos zur Show, Tickets & Termin.

Zitadelle Spandau Toto live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die legendäre US-Band Toto kommt zurück nach Deutschland: Anlässlich ihres 40. Bandjubiläums haben Toto eine der größten Tourneen ihrer Karriere angetreten. Seit Anfang letzten Jahres sind die sechsfachen Grammy-Gewinner aus Los Angeles im Rahmen ihrer "40 Trips Around The Sun"-Tour bereits vor hunderttausenden Fans in Europa und Nordamerika aufgetreten.

Jetzt kündigte die Kult-Band weitere Konzerttermine an und kommt am 30. Juni für ein exklusives Open-Air-Konzert nach Berlin. Im Gepäck haben die US-Rocker eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Africa", "I'll Be Over You" und "Rosanna". Zu Recht gilt die Band seit Jahrzehnten als absolute Ausnahmeerscheinung. Die Musikgeschichte hat nur sehr wenige Bands hervorgebracht, deren Mitglieder einen derart großen und nachhaltigen Einfluss auf die Popkultur hatten.

Wo werden Toto in Berlin auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag, 30. Juni, um 18.00 Uhr. Gegen 19.30 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Ja, für das Berlin-Konzert von Toto in der Zitadelle Spandau sind noch Karten erhältlich. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 62,80 Euro).

Spielen Toto weitere Konzerte in Deutschland 2019?

Nach dem Konzert am 30. Juni in Berlin wird die Band noch vier weitere Open-Air-Konzerte spielen: Am 2. Juli 209 in München beim Tollwood Festival, am 14. Juli 2019 in Gelsenkirchen im Amphitheater, am 17. Juli 2019 im Barockgarten des Festspielhaus Füssen im Rahmen der Königswinkel Open Airs und am 18. Juli 2019 in Salem im Rahmen der Schloss Open Airs.

Welche Songs werden Toto in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielten Toto am 20. Juni in Oslo:

Devil's Tower Hold the Line Lovers in the Night Alone I Will Remember English Eyes Jake to the Bone Rosanna Georgy Porgy Human Nature I'll Be Over You No Love Stop Loving You Piano Solo Girl Goodbye Lion Dune While My Guitar Gently Weeps Make Believe Africa

Zugabe:

Home of the Brave

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Zitadelle Spandau und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Toto-Konzert.

Toto live in Berlin 2019, Sonntag, 30. Juni, Einlass: 18 Uhr, Konzertbeginn 19:30 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin