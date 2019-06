Die Stray Kids spielen am 2. August ein exklusives Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin

Konzert Stray Kids live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die Stray Kids sind auf Europatour und kommen am 2. August im Rahmen ihrer "Unveil"-Tour für ein exklusives Konzert nach Berlin. Die Tour ist die erste Headline-Tour der neunköpfigen K-Pop-Band in Europa. Im Gepäck haben die Stray Kids eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "My Pace", "Hellevator" und "Mirror" sowie Songs aus ihrer brandneuen EP. Fans können sich auf einen unvergesslichen Abend mit den Stray Kids freuen

Die südkoreanische Boygroup, die 2017 im Rahmen der gleichnamigen Reality-Show von JYP Entertainment gecastet wurde, besteht aus den 9 Mitgliedern Bang Chan, Woojin, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin und I.N. Mit ihrem offiziellen Debütsong "I Am Not" katapultierten sich die Stray Kids im letzten Jahr in die Herzen ihrer Fans und zählen neben BTS und Black Pink zu den wichtigsten Vertretern des K-Pop. Im März 219 wurde ihre 4. EP "Clé 1: Miroh" veröffentlicht.

Wo werden die Stray Kids auftreten?

Das Konzert findet in der Verti Music Hall (Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Foto: Patrick Goldstein

Gibt es noch Tickets für die Shows?

Ja, für das Konzert der Stray Kids sind noch Karten erhältlich. Der offizielle Vorverkauf für das Konzert von Stray Kids startet am 27. Juni 2019 um 11 Uhr. Bereits ab dem 25. Juni gibt es Presale-Tickets für die Show. Dafür ist die Eingabe eine Aktionscodes notwendig, der vorab über My Music Taste erhältlich war. Die Tickets sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (2. August) gegen 17.30 Uhr. Gegen 19.00 Uhr beginnt das Konzert-Programm.

Gibt es eine Altersbeschränkung beim Konzert?

Kinder unter 6 Jahren haben keinen Zutritt zur Veranstaltung, auch nicht in Begleitung eines Erwachsenen. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren erhalten nur Zutritt mit Begleitung einer personenberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person.

Welche Songs werden die Stray Kids spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Verti Music Hall davon abweichen, aber diese Songs spielten die Stray Kids bei ihrem Konzert am 19. Januar in Bangkok:

Hellevator Grrr NOT! Awaken District 9 Mirror WHO? Insomnia Voices My Pace YOU. My Side I am YOU VCR 4419 Glow School Life Awkward Silence Get Cool YAYAYA Grow Up

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Hier finden Sie die generellen Hinweise zum Einlass in der Verti Music Hall. Für manche Events können abweichende Regeln durch den Veranstalter gelten: Hier finden Sie die Hinweise zum Stray Kids-Konzert.

Stray Kids live in der Verti Music Hall, Freitag, 2. August 2019; Einlass 17.30 Uhr; Konzertbeginn 19.00 Uhr. Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.