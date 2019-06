Berlin will Verbandsklagerecht für Tierschutz einführen.

Berlin. Verbände und Vereine sollen in Berlin mehr Mitspracherecht beim Tierschutz bekommen. Der rot-rot-grüne Senat nahm am Dienstag in seiner Sitzung einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Klagerechts zur Kenntnis, wie Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) danach mitteilte. Tierschutzorganisationen sollen zum Beispiel im Vorfeld einbezogen werden, wenn es um eine Genehmigung von Tierversuchen geht oder um die Erlaubnis, Tiere auf Messen oder in Zoohandlungen auszustellen. Auch der Klageweg soll möglich sein, wenn Behörden ihren Pflichten für den Tierschutz nicht nachkommen.

Der Gesetzentwurf muss vom Senat noch beschlossen werden und kommt danach zur Debatte und Abstimmung ins Abgeordnetenhaus. Solche Klagerechte gibt es bereits in anderen Bundesländern.