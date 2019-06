Grunewald Berlin: Waldbrand ausgebrochen - Großbrand in der Lieberoser Heide

Im Grunewald hat die Feuerwehr am Teufelsberg gegen einen Waldbrand gekämpft. Auch in der Lieberoser Heide in Brandenburg brennt es.

Beim Brand nahe dem Teufelsberg im Berliner Ortsteil Grunewald dauern die Löscharbeiten weiter an. Das Feuer sei unter Kontrolle und die Fläche des Feuers konnte verringert werden, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Mittwochmorgen. Wie viel Hektar Waldboden noch brennen, war zunächst unklar. Am Dienstagabend waren etwa 16 Hektar betroffen, die Flammen erfassten auch Baumkronen. Die Feuerwehr war die ganze Nacht über vor Ort und suchte - auch mit Wärmebildkameras - nach weiteren Glutnestern, hieß es weiter.

Das Gebiet sei nur schwer zugänglich und der Brandherd zunächst schwer zu lokalisieren gewesen. „Die Wasserversorgung ist nicht einfach. Das Wasser muss über lange Wegstrecken transportiert werden“, sagte ein Sprecher. Einen Hydranten gebe es im Wald nicht, deswegen müsse das Löschwasser kilometerweit mit Wagen und Schläuchen transportiert werden. Löschhubschrauber seien nicht zum Einsatz gekommen.

Menschen seien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Die Feuerwehr war zunächst mit rund 50 Kräften im Einsatz, stockte diese aber auf 100 auf. 25 Einsatzfahrzeuge waren am Abend vor Ort.

Feuer in der Lieberoser Heide unter Kontrolle

Der Waldbrand in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) hat sich nicht weiter ausgedehnt. Am frühen Mittwochmorgen brannten, wie bereits am Vorabend, rund 100 Hektar Fläche, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Das Feuer sei unter Kontrolle. Mittlerweile seien rund 150 Feuerwehrkräfte im Einsatz, etwas mehr als noch am Dienstag. Je nachdem wie sich der Brand am Mittwoch entwickelt, könnten noch mehr Kräfte angefordert werden, hieß es weiter.

Zwei Löschhubschrauber der Bundespolizei sollen die Feuerwehren auch am Mittwoch unterstützen. „Die Wärme ist das eine Problem, Wind ist der andere Risikofaktor“, sagte der Sprecher. Daher sei es auch schwer, eine Prognose für den Einsatz am Mittwoch abzugeben.

„Wir richten uns darauf ein, dass der Einsatz in der Lieberoser Heide mindestens noch mehrere Tage, wenn nicht länger als eine Woche andauern wird“, sagte Innenstaatssekretärin Katrin Lange am Dienstag. Die Einsatzkräfte auch aus anderen Landkreisen seien bis zum kommenden Mittwoch durchgeplant.

Wind könnte die Lage wieder verschärfen

Lange befürchtet, dass sich der Waldbrand angesichts der Witterungslage noch weiter ausbreitet, wenn wieder Wind aufkommt. „Ortschaften sind derzeit jedoch nicht gefährdet“, sagte sie weiter.

Vor allem der immer wieder drehende Wind hatte den Helfern zeitweise zu schaffen gemacht. Das sei in der jüngsten Lagebesprechung erst einmal kein Thema mehr gewesen, erläuterte der Sprecher des Landkreises, Bernhard Schulz am Dienstag. Wichtig sei vor allem, dass sich der Brand nicht weiter Richtung „rote Zone“ ausbreite. Da liege alte Munition, weil sich dort ein ehemaliger Truppenübungsplatz befinde. Das Feuer könne in diesem Bereich fast nur aus der Luft bekämpft werden.

Das Gebiet sei zum größten Teil richtiger Waldbestand und bestehe überwiegend aus Kiefern, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel.

In der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus hatte es bereits im Juli 2018 auf einer Fläche von 400 Hektar gebrannt, Anfang Juni 2019 dann erneut auf 1000 Quadratmetern.

Löschhubschrauber im Einsatz

Am Dienstag waren in Lieberose 120 Löschkräfte mit 30 Fahrzeugen im Einsatz. Vor Ort waren die Feuerwehren der Landkreise Dahme-Spreewald, Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz. Unterstützt wurden sie vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), dem Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg und Kräften des technischen Hilfswerkes (THW). Letztere legten Leitungen zu nahe der Brandstelle gelegenen Seen, um ausreichenden Nachschub an Löschwasser zu gewährleisten. Die beiden für das Löschen aus der Luft angeforderten Hubschrauber der Bundespolizei sind mit 2000-Liter-Tanks ausgestattet.

Das betroffene Gebiet vermittelte fast den Eindruck eines Endzeit-Szenarios. Da wo sich das Feuer bereits seinen Weg gebannt hat, zeigt sich eine Schneise der Verwüstung, tote Baumstämme ragten in den Himmel. Die dichten Qualmwolken verursachten trotz strahlenden Sonnenscheins teilweise Dunkelheit. Sie waren kilometerweit zu sehen. Und da der Wind derzeit aus Richtung Osten kommt, war der Brandgeruch noch weit entfernt vom Brandort in den Landkreisen Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark zu riechen. Betroffen von Geruchsbelästigungen waren teilweise auch die Stadt Potsdam und der Landkreis Havelland, hieß es am Dienstag aus der zuständigen Regionalleitstelle.

Brandgeruch in Berlin wahrnehmbar

Einwohner in umliegenden Ortschaften der Lieberoser Heide sollten Fenster und Türen geschlossen halten, hieß es. Auch die Leitstellen in Potsdam- Mittelmark und der Stadt Brandenburg sprachen von einer Rauchbelästigung. Der Rauch ziehe durch den drehenden Wind Richtung Berlin.

Mit Einstufung des Brandes als Großschadenslage war die Zuständigkeit für die Brandbekämpfung bereits am Montagabend auf den Landkreis Dahme-Spreewald übergegangen. „Wegen der Rauchentwicklung bitten wir alle Bewohner in der Region, weiter Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Brandgeruch zieht momentan in nordwestliche Richtung ab und stellt eine Geruchsbelästigung aber keine ernsthafte Gefährdung dar“, teilte Kreisbrandmeister Christian Liebe mit.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren und der sie unterstützenden Organisationen arbeiteen bereits seit Montag an der Grenze der Belastung. Der Einsatz ist nicht nur wegen der Munitionsreste im Boden und ständig herabstürzender brennender Baumteile gefährlich. Auch die äußeren Umstände verlangen den Löschkräften alles ab. Im Interesse der Sicherheit sind sie gezwungen, ihre schweren Einsatzanzüge einschließlich Helme und Atemschutzgeräte zu trafen, Hitzewelle hin oder her. Der Kreisbrandmeister als Einsatzleiter hat dabei aus dem eigens eingerichteten Stützpunkt in Lieberose nicht nur die Löscharbeiten zu koordinieren, er muss für regelmäßige Ablösungen der völlig erschöpften Männer und Frauen und für ihre ausreichende Verpflegung, insbesondere mit Wasser sorgen.

Auch in Jüterbog brennt es

Am Montagabend war zudem in Jüterbog ein weiteres Feuer ausgebrochen, jedoch auf zunächst nur kleiner Fläche.

Derzeit gilt nach Angaben des Umweltministeriums in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Barnim, Havelland sowie Spree-Neiße und Cottbus schon die höchste Waldbrandwarnstufe fünf. Der Waldbrandschutzbeauftragte Engel rechnet damit, dass in den kommenden Tagen landesweit Stufe fünf gelten wird. Seit Jahresanfang wurden den Angaben zufolge 220 Waldbrände im Land registriert. 885 Hektar waren betroffen. Nach Angaben von Engel bereitet vor allem der immer wieder aufkommende Wind Sorgen. Schon ein Funke reiche wegen der Trockenheit aus, um einen Brand zu entfachen.