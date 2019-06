Waldbrand im Grunewald gelöscht - Neues Feuer zwischen Wiesenau und Ziltendorf

Im Grunewald hat die Feuerwehr am Teufelsberg gegen einen Waldbrand gekämpft. In der Lieberoser Heide bleibt die Lage angespannt.

Berlin/Potsdam/Eisenhüttenstadt. Die Löscharbeiten des Waldbrandes im Berliner Grunewald haben auch am Mittwochabend noch angedauert. Wie die Feuerwehr meldete, seien immer wieder einzelne Glutnester entdeckt und gelöscht worden. "Leider heute kein Ende in Sicht", hieß es in einer Mitteilung beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Bis in die späten Abendstunden werden unsere Einsatzkräfte noch vor Ort tätig sein, für die Nacht ist erneut eine Brandwache geplant", so die Feuerwehr.

Das Feuer, das am Dienstag nahe dem Teufelsberg ausbrach, ist laut einem Feuerwehrsprecher aber unter Kontrolle. Das betroffene Gebiet umfasste etwa 16 Hektar. Davon seien insgesamt rund sechs Hektar Waldboden durch den Brand vernichtet worden, hieß es vom Sprecher weiter.

Wie der Lagedienst der Berliner Feuerwehr der Berliner Morgenpost sagte, waren am Mittwoch 25 Einsatzkräfte vor Ort und mit Restlöscharbeiten beschäftigt. Dabei ging es darum, mit Hacke und Schaufel Glutnester auszuheben. Diese Kräfte wurden gegen Mittag noch einmal abgelöst.

Ein Feuerwehrmann bekämpft den Waldbrand im Grunewald.

Foto: Morris Pudwell

Das betroffene Gebiet war nur schwer zugänglich und der Brandherd zunächst schwer zu lokalisieren gewesen. „Die Wasserversorgung ist nicht einfach. Das Wasser muss über lange Wegstrecken transportiert werden“, sagte ein Sprecher. Einen Hydranten gebe es im Wald nicht, deswegen musste das Löschwasser kilometerweit mit Wagen und Schläuchen transportiert werden.

Die Feuerwehr war zunächst mit rund 50 Kräften im Einsatz, stockte diese aber auf 100 auf. 25 Einsatzfahrzeuge waren am Abend vor Ort. Löschhubschrauber seien nicht zum Einsatz gekommen. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.

In der Lieberoser Heide brennt es immer noch

In der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) bleibt die Lage angespannt: Das Feuer brennt weiter auf 100 Hektar Fläche. Bei großer Hitze kämpften die Einsatzkräfte auch am Mittwoch weiter gegen eine Ausdehnung des Waldbrandes. "Man muss das Feuer permanent beobachten, weil es sich dynamisch entwickelt", sagte Wehrführer Michael Mummert von der Feuerwehr in Bagenz (Spree-Neiße). Der 45-Jährige fuhr eines der Tanklöschfahrzeuge. "Den ganzen Tag in der Gluthitze - wir waren alle sehr erschöpft", sagte der Feuerwehrmann nach seinem Einsatz.

Insgesamt waren etwa 180 Einsatzkräfte mit 45 Fahrzeugen vor Ort. Hilfe kam am Mittwoch von den Feuerwehren aus den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Potsdam Mittelmark. Zudem unterstützen das Deutsche Rote Kreuz, der Katastrophenschutz und der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg die schwierigen Löscharbeiten.

Das Gebiet ist teilweise mit Munition belastet. "Angst und Sorge drängt man vor Ort weg", sagte Mummert zu der Gefahr. Er habe schon gesehen, wie Munition gebrannt und auch explodiert sei. Man müsse professionell reagieren und dann sagen: Bis hierhin und nicht weiter.

Ein Löschhubschrauber der Bundespolizei ist am Dienstag über dem Waldbrand in der Lieberoser Heide im Einsatz.

Foto: Handout / Reuters

Wie am Dienstag halfen zwei Löschhubschrauber der Bundespolizei den Feuerwehrleuten am Boden in der Lieberoser Heide. "Die Hubschrauber können in Ecken löschen, wo wir am Boden nicht hinkommen", erklärte Wehrführer Mummert. Allerdings reichten die Wassertanks nicht aus, schätzte er ein. Der Löscherfolg sei insgesamt zu gering. Besser wäre seiner Ansicht nach der Einsatz von Bundeswehrhubschraubern mit Wassertanks von 5000 Litern.

Ein weiterer Erkundungshubschrauber der Polizei sollte mit Wärmebildkameras aus der Luft das Gebiet nach neuen Brandherden absuchen. Aus zwei Seen in der Nähe des Brandgebietes konnte Wasser zum Löschen genutzt werden. Das Technische Hilfswerk hatte ein Rohrsystem installiert. Damit verkürzten sich die Löschwege.

Der Waldbrand in der Lieberoser Heide auf der Karte.

Foto: Henriette Anders / bm infografik

Die Herausforderung des Tages sei die Versorgung der Einsatzkräfte bei der Hitze mit genügend Wasser und Elektrolyten gewesen, damit sie durchhielten, sagte der Sprecher des Landkreises, Bernhard Schulz. Er hatte sich ein Bild vor Ort gemacht. "Es ist wirklich ein hartes Brot für die Einsatzkräfte". Vor allem die Staubbelastung und der Schwelrauch seien extrem, beschrieb Feuerwehrmann Mummert die Belastung. Trotz Atemschutzmasken huste man noch Tage danach und niese den Staub heraus.

Die Einsatzkräfte arbeiten trotz großer Hitze mit kompletter Schutzkleidung. Auch bei solchem Wetter gelten nach Angaben des Landesfeuerwehrverbandes natürlich die Arbeitsschutzvorschriften. Dazu gehörten Stiefel, spezielle Hosen und Jacken. "Bei Waldbränden ist das die elementare Funktionskleidung" erklärte ein Sprecher. Die Kleidung besteht aus Spezialstoffen, die für hohe Temperaturen ausgelegt sind. Diese Stoffe könnten mehrere hundert Grad aushalten.

In der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus hatte es bereits im Juli 2018 auf einer Fläche von 400 Hektar gebrannt, Anfang Juni 2019 dann erneut auf 1000 Quadratmetern.

Waldbrand zwischen Wiesenau und Ziltendorf im Landkreis Oder-Spree

Zwischen Wiesenau und Ziltendorf im Landkreis Oder-Spree ist am Mittwoch ein neues Feuer ausgebrochen. Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten des Landes Brandenburg, Raimund Engel, brennt es auf einer Fläche von etwa 40 bis 50 Hektar. Ein Gartenanlage musste geräumt werden, sagte ein Polizeisprecher. Wie viele Menschen davon betroffen seien, konnte er zunächst nicht sagen.

Zur Eindämmung des Waldbrandes im Landkreis Oder-Spree soll auch ein Hubschrauber eingesetzt werden. Ein Helikopter werde vom Waldbrandgebiet in der Lieberoser Heide dorthin abgezogen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Abend in Potsdam. Das Gebiet sei munitionsbelastet, der Kampfmittelbeseitigungsdienst sei vor Ort.

Zugleich wurde der Regionalverkehr zwischen Frankfurt (Oder) und Ziltendorf unterbrochen, wie eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage sagte. Betroffen seien die Linien RB 11 von Frankfurt (Oder) nach Cottbus und RE 1 von Cottbus nach Brandenburg an der Havel. Auf den gesperrten Strecken bemühe sich die Bahn um einen Ersatzverkehr mit Bussen. Die Zugkunden müssten damit rechnen, dass die Beeinträchtigungen noch bis in die Abendstunden andauerten.

"Es kommt darauf an, so schnell wie möglich Kräfte zum Einsatz zu bringen", sagte der Ministeriumssprecher. Auch das Krisenzentrum des Innenministeriums sei aktiv, der Landrat sei zudem unterwegs zum Einsatzort. Eine Gefährdung von bewohntem Gebiet könne nicht ausgeschlossen werden.

In der Nähe des Brandes liegen auch eine Bahnanlage und eine Milchviehanlage.