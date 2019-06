Waldbrände in Berlin und Brandenburg: Neues Feuer in Grünau gelöscht

In Berlin-Grünau ist am Donnerstag ein neues Feuer ausgebrochen. 75 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr konnten die Flammen löschen.

Hitze in Berlin Neues Feuer in Berlin-Grünau gelöscht

Am Donnerstag ist in Berlin-Grünau ein neues Feuer ausgebrochen

ein neues Feuer ausgebrochen Der Waldbrand im Grunewald konnte am Donnerstag von der Feuerwehr gelöscht werden

konnte am Donnerstag von der Feuerwehr gelöscht werden Die Lage bei dem Feuer in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) ist unter Kontrolle

Berlin. Im Berliner Ortsteil Grünau im Südosten der Hauptstadt ist am späten Donnerstagnachmittag ein neues Feuer ausgebrochen. Wie die Berliner Feuerwehr am Abend beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, konnten 75 Einsatzkräfte den Brand löschen.

Auf einer Fläche von etwa zehn Hektar habe Waldboden gebrannt. "Die Flammen sind gelöscht, die Nachlöscharbeiten werden aber noch bis in die Nachtstunden andauern", hieß es von der Feuerwehr.

#Update #Grünau

Es brannte Waldboden auf einer Fläche von ca. 10 Hektar. Die Wasserversorgung musste über eine lange Wegstrecke verlegt werden, es wurden 8 C-Rohre eingesetzt. Die Flammen sind gelöscht, die Nachlöscharbeiten werden aber noch bis in die späten Nachtstunden dauern. pic.twitter.com/HWeIkM8SGv — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 27, 2019

Wegen des Einsatzes fuhr die Tram 68 zwischen der S-Bahn-Station Grünau und Alt-Schmöckwitz nicht, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf Twitter mitteilten.

Die Regattastraße/Sportpromenade wurde in beiden Richtung zwischen Rabindranath-Tagore-Straße in Grünau und Schmöckwitz gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

Waldbrand im Berliner Grunewald gelöscht

Der Waldbodenbrand im Berliner Grunewald ist unterdessen in der Nacht zu Donnerstag gelöscht worden. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, gab es am frühen Donnerstagmorgen noch einen Fehlalarm - leichte Rauchentwicklung sei angeblich zu sehen gewesen. Dies habe sich aber nicht bestätigt, hieß es weiter.

Das Feuer war am Dienstag nahe dem Teufelsberg ausgebrochen. Das betroffene Gebiet umfasste etwa 16 Hektar. Davon seien insgesamt rund sechs Hektar Waldboden durch die Flammen vernichtet worden. Bereits am Mittwoch war der Brand unter Kontrolle, jedoch wurden immer wieder vereinzelt Glutnester entdeckt. Menschen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.

Ein Feuerwehrmann bekämpft den Waldbrand im Grunewald.

Foto: Morris Pudwell

Im #Grunewald sind wir derzeit bei einem #Waldbodenbrand tätig. Es brennt auf ca. 1 Hektar Waldfläche. Wir sind mit 52 Kräften vor Ort oder auf der Anfahrt.

Weitere Infos folgen.... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 25, 2019

Das betroffene Gebiet war nur schwer zugänglich und der Brandherd zunächst schwer zu lokalisieren gewesen. „Die Wasserversorgung ist nicht einfach. Das Wasser muss über lange Wegstrecken transportiert werden“, sagte ein Sprecher. Einen Hydranten gebe es im Wald nicht, deswegen musste das Löschwasser kilometerweit mit Wagen und Schläuchen transportiert werden.

Lieberoser Heide: Gebiet teilweise mit Munition belastet

Die Bundespolizei stockt ihre Hilfe für die Großbrände in Brandenburg auf. Ein zusätzlicher großer Hubschrauber mit 2000 Liter Fassungsvermögen für Löschwasser sei für den Einsatz in der Lieberoser Heide geordert, ein anderer werde von dort für einen Brand zwischen Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt im Kreis Oder-Spree abgezogen. Das kündigten Bundespolizeipräsident Dieter Romann und Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag bei einem Besuch in Lieberose an. Ein kleiner Hubschrauber der Bundespolizei mit 600 Liter Fassungsvermögen blieb in der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus. Der Brand dort war unter Kontrolle, der an der Oder stabil. Die Flächen sind in beiden Fällen mit Munition belastet - das erschwert die Löschung.

Ein Löschhubschrauber der Bundespolizei ist am Dienstag über dem Waldbrand in der Lieberoser Heide im Einsatz.

Foto: Handout / Reuters

Der Bundespolizeipräsident machte deutlich, dass die Hilfe grundsätzlich an Kapazitätsgrenzen stößt. "Das machen unsere Kräfte gerne", sagte Romann, er betonte aber: "Was wir machen, machen wir nebenbei in Amtshilfe. (...) Wir kommen immer häufiger bei der Waldbrandbekämpfung in Konflikt mit den polizeilichen Aufgaben." Die Bundespolizei hat nach seinen Angaben 92 Hubschrauber, davon würden 18 für die Luftrettung im Zivilschutz verwendet. Romann und Schröter werteten es positiv, dass die Innenminister der Länder den Bund baten, die Kapazitäten für die Brandbekämpfung aus der Luft zu überprüfen.

Der Waldbrand in der Lieberoser Heide auf der Karte.

Foto: Henriette Anders / bm infografik

In der Lieberoser Heide standen rund 100 Hektar in Flammen. Nach Angaben des Innenministers kämpften dort über 300 Einsatzkräfte gegen das Feuer. Dort brannten bereits im vergangenen Jahr 400 Hektar Fläche, Anfang Juni dieses Jahres 1000 Quadratmeter.

Waldbrand zwischen Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt: "Stabil aber nicht ungefährlich"

Der Waldbrand zwischen Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt weitete sich nicht mehr aus. "Die Lage ist stabil, aber nicht ungefährlich. Wir haben ziemlich starken Wind", sagte Innenstaatssekretärin Katrin Lange (SPD) bei einem Besuch in Wiesenau. Zwischen dem Ort und dem Nachbarort Ziltendorf im Kreis Oder-Spree waren am Mittwoch vorsorglich rund 20 Anwohner aus mehreren Wohnhäusern in Sicherheit gebracht worden. Sie konnten am Mittwochabend wieder in ihre Häuser. Ein Kreissprecher sagte, es seien keine weitere Evakuierungen geplant. Laut Staatssekretärin waren 160 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Brandenburg, Ziltendorf: Rauch von einem Waldbrand wabert durch den Ort Ziltendorf. Zwischen Wiesenau und Ziltendorf im Landkreis Oder-Spree ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten des Landes Brandenburg, Raimund Engel, brennt es auf einer Fläche von etwa 40 bis 50 Hektar.

Foto: dpa

Der Brand betraf eine Fläche von rund 120 Hektar. Ein Feuerwehrmann aus Eisenhüttenstadt wurde nach Angaben der Stadt beim Löschen verletzt und kam mit Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die alte Bundesstraße 112 war in Wiesenau und Ziltendorf weiter gesperrt. Die Bahnstrecke zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt (Oder) wurde ebenfalls abgeriegelt, die Sperrung sollte bis voraussichtlich Sonnabend dauern. Die Deutsche Bahn setzte Busse ein.

Die Waldbrandgefahr bleibt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sehr hoch für mehrere Teile Brandenburgs. Das Brandrisiko ging zwar im Vergleich zum Mittwoch zurück, wird aber wieder steigen und am Freitag den Höhepunkt erreichen: Dann wird für ganz Brandenburg die höchste Gefahrenstufe erwartet.