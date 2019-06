TXL-Bus fährt nicht mehr bis Alexanderplatz - Neue Buslinie

Der TXL war ständig verspätet, blieb im Stau stecken. Mit neuem Konzept will die BVG das Problem lösen. Zudem gibt es eine neue Buslinie.

Der Berliner Flughafenbus TXL fährt künftig nicht mehr bis zum Alexanderplatz, sondern nur noch bis kurz hinter den Hauptbahnhof. Dadurch könne der Bus ab dem 4. August im Sechs-Minuten-Takt statt wie bisher alle zehn Minuten fahren, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe am Montag mit.

Die Routenänderung des Flughafenbusses ist Teil des neuen Buslinienkonzepts, das die BVG am Montag vorstellte. Der TXL stand in der Vergangenheit auf dem Weg vom Alexanderplatz oft im Stau, so dass der Fahrplan wegen des hohen Verkehrsaufkommens nicht eingehalten werden konnte.

BVG: Bus-Linie 245 zwischen Hauptbahnhof und Alexanderplatz

Zwischen Hauptbahnhof und Alexanderplatz verkehrt nun künftig die Linie 245, die aber im Gegensatz zum TXL an allen vorhandenen Haltestellen hält.

Zudem schafft die BVG nach dem Vorbild des 100-er- und 200-er-Busses eine neue Buslinie 300, die künftig von der Philharmonie über den Potsdamer Platz, Unter den Linden, Alexanderplatz bis zur Warschauer Straße verkehren wird und wie die beiden anderen Linien an zahlreichen Touristenattraktionen entlang fährt.

Bei Touristen beliebte Buslinie 200 fährt künftig über Leipziger Straße

Die bekannte Touristenlinie 200 fährt dagegen ab August nicht mehr über die Straße Unter den Linden, sondern wird über die Leipziger Straße geleitet. „Gemeinsam mit der Nachtbuslinie N2 ersetzt sie die Metrobuslinie M48, die zukünftig am U-Bahnhof Mohrenstraße endet“, hieß es.

Mit dem neuen Verkehrskonzept solle die Luftqualität in stark befahrenen Straßen erhöht werden. Zudem werde das Angebot an die steigende Nachfrage angepasst, begründete die BVG die neuen Routen für die Buslinien.

Der Fahrgastverband Igeb begrüßt die Änderungen.

