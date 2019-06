Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Kriminalität Jugendliche attackieren homosexuelle Frau in Neukölln

Berlin. Jugendliche haben offenbar aus homophoben Gründen eine Frau in Berlin-Neukölln attackiert. Sie habe leichte Verletzungen an Rumpf und Armen erlitten, teilte die Polizei am Montag mit.

Die 27-Jährige Frau war am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr am Kottbusser Damm unterwegs, als vier bis fünf Jugendliche sie mit Wasser bespritzten. Sie stellte die Gruppe zur Rede stellte, woraufhin die Jugendlichen die Frau zu Boden warfen und mehrmals auf sie eintraten, wie die Polizei sagte. Erst als Zeugen zu Hilfe geeilt seien, hörten die Angreifer auf und rannten davon. Der Staatsschutz, der für politisch motivierte Kriminalität zuständig ist, ermittelt.