Berliner sorgen weltweit für gutes Klima

Michael Nagl hat das Unternehmen Berliner Luft zu einem Global Player geformt. Jetzt will der Mittelständler in neue Geschäftsfelder investieren.

Berlin. Ende der 70er-Jahre rief Siemens Michael Nagl nach Brasilien. In dem Werk, das der Industriekonzern in Curitiba aufgebaut hatte, lief es nicht so richtig. Nagl sollte am Standort aufräumen und die Produktion mit 3000 Mitarbeitern neu organisieren. Der gebürtige Bayer hatte damit nur wenig Mühe, und die Brasilianer liebten den jungen Deutschen offenbar: Als Nagl zehn Jahre später das Land wieder verließ, schenkte ihm ein brasilianischer Künstler ein Gemälde.

Nagl hat das Werk einige Jahre später in der Eingangshalle seines Unternehmens Berliner Luft aufhängen lassen. Immer, wenn er heute in Begleitung von Gästen daran vorbei geht, bleibt er stehen und sagt: „Das zeigt meine Lebensgeschichte.“ Berliner Luft, den Hersteller von Klimatechnik aus Lichtenberg, hatte Nagl nach der Wende von der Treuhand übernommen und dann das gemacht, was er am besten kann: Der Unternehmer sanierte den früheren Volkseigenen Betrieb und sicherte so nicht nur dem Standort im Osten der deutschen Hauptstadt eine Zukunft.

800 Mitarbeiter an 13 Standorten erwirtschaften 120 Millionen Euro Jahresumsatz

Heute entwickelt und baut Berliner Luft an 13 Standorten in Deutschland, Österreich, Kroatien, Polen, Brasilien und Mexiko Systeme, Geräte und Komponenten für Klima- und Lüftungsanlagen. Die Technik aus Berlin ist vor allem in Bürogebäuden, aber auch in Gewerbeeinheiten und Industrieanlagen verbaut. Aus dem kleinen Betrieb nach der Wende ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und rund 120 Millionen Euro Umsatz ein größerer Mittelständler geworden. Das war so nicht zu erwarten.

Wie alle früheren Volkseigenen Betriebe der DDR hatte auch Berliner Luft mit dem Sprung in die Marktwirtschaft zu kämpfen. Weit mehr als 2000 Menschen waren bei dem Unternehmen vor dem Fall der Mauer tätig. Als Michael Nagl 1994 einen Teil von Berliner Luft privatisierte, lag die Zahl der Beschäftigten bei 130 – und selbst für die verbliebene Belegschaft gab es nicht genug zu tun. Vor dem politischen Umbruch hatte Berliner Luft vor allem Ventilatorentechnik an Abnehmer in der damaligen Sowjetunion geliefert. Kontakte zu westeuropäischen Kunden gab es hingegen kaum.

Berliner Luft ist Europas größter Anbieter für eckige Lüftungsanlagen

Nagl baute deswegen nach und nach ein deutschlandweites Netz aus Vertriebs- und Produktionsstandorten auf. Heute hält die regionale Nähe zu den Abnehmern vor allem die Logistik-Kosten für die Metallteile gering. Auch in Berlin produziert das Unternehmen in einer kleinen Halle am Firmensitz. Derzeit stellen die Mitarbeiter vor allem Lüftungskanäle für den Neubau des Medienhauses Axel Springer in Mitte her. Unternehmensweit produziert Berliner Luft gut 1,8 Millionen Quadratmeter dieser eckigen Schächte. Europaweit ist Berliner Luft damit der größte Anbieter in dem Segment.

In Gebäuden überall auf der Welt sind die Klima- und Lüftungssystem aus Berlin mittlerweile zu finden: In Frankfurt am Main stattete der Mittelständler das Projekt „Taunusturm“ mit der Technik aus. In Brüssel kühlen die Systeme die schlauen Köpfe im Hause eines Wirtschaftsprüfungs-Unternehmens. In Hamburg hatte Airbus die Berliner Entwicklungen in eine neue Lackieranlagen für Großflugzeuge verbauen lassen. Später errichteten die Mitarbeiter von Berliner Luft eine ähnliche Anlage auch noch für einen Flugzeugbauer in China. Doch das Geschäft der Berliner verändert sich. Energiesparende Kühlsysteme werden immer wichtiger.

Kunden fragen verstärkt ressourcensparende Systeme nach

Berliner Luft arbeitet an der neuen Technik vor allem am Standort Bexbach/Saarland, wo eine größere Abteilung für Forschung und Entwicklung sitzt. Besonders Anlagen, mit denen Wärme intelligent zurückgewonnen und erneut in das Kühlsystem eingespeist werden kann, sind mehr und mehr gefragter. Aber auch bei industriellen Lüftungsanlagen, etwa zur Abluftreinigung bei Lackierereien, verbaut Berliner Luft energieeffizientere Einheiten als noch vor ein paar Jahren. „Das Umweltbewusstsein nimmt zu. Kunden fragen diese ressourcensparenden Systeme verstärkt nach“, erklärt Michael Nagl.

Mit seiner Firma hat sich der Unternehmer inzwischen aber auch gänzlich neuen Kunden zugewandt. Seit zwei Jahren beliefert Berliner Luft auch Werften mit Klimatechnik. Viele Anlagen aus Berlin sind mittlerweile auf hoher See unterwegs. Vor allem auf Kreuzfahrtschiffen sind die Geräte und Komponenten im Einsatz. Das neue Geschäftsfeld wird für die Berliner immer wichtiger. Fast zehn Prozent macht das Geschäft mit den Ozean-Riesen inzwischen am Gesamtumsatz von Berliner Luft aus. Tendenz steigend.

Millionenschwere Investition in Frankreich geplant

Auch nach Frankreich, zu Werften in die Normandie, liefert der Mittelständler seine Technik. In dem Land plant das Unternehmen jetzt die nächste Investition. Im Raum steht entweder die Übernahme eines Produktionsbetriebs oder der Aufbau einer eigenen Fertigungseinheit in der Nähe der französischen Atlantikküste. Zwischen drei und fünf Millionen Euro will Berliner Luft dafür ausgeben, sagt Geschäftsführer Nagl.

Berliner-Luft-Geschäftsführer Michael Nagl mit seinem Schwiegersohn Jan Pomplun vor dem Gemälde, das Nagl bei seinem Abschied aus Brasilien von einem Künstler geschenkt bekam.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Service

Große Investitionen hatte Berliner Luft auch am Heimat-Standort in Lichtenberg geplant. Auf einem Teil des rund 80.000 Quadratmeter großen Geländes wollte das Unternehmen für rund 50 Millionen Euro ein großes Daten-Center errichten und dort auch neue Klimatechnik verbauen, mit denen zum Beispiel große Serveranlagen gekühlt werden können. „Das sollte ein Referenz-Objekt werden“, sagt Junior-Chef Jan Pomplun. Doch nach einem Streit mit dem Senat hat der Mittelständler die Pläne zunächst ad acta gelegt.

Junior-Chef übernimmt die Digitalisierung

Auseinandersetzungen gab es vor allem um die Zukunft des Grundstücks: Berliner Luft wollte die Fläche vom Land kaufen. Der Senat jedoch lehnte ab. Der Mittelständler sollte lediglich über das sogenannte Erbbaurecht auf dem Gelände tätig werden dürfen. Die Fläche sollte so weiterhin in Landesbesitz bleiben. Das wiederum missfiel Berliner Luft. Jetzt scheinen die Fronten verhärtet.

Jung-Unternehmer Jan Pomplun (39), der in drei Jahren die Berliner-Luft-Geschäftsführung von Michael Nagl (70) übernehmen soll, hat inzwischen andere Projekte. Seit gut einem Jahr bringt er innerhalb der Firma den digitalen Wandel voran. Berliner Luft erhofft sich durch die neue Technik vor allem Effizienzsteigerungen in Produktion und Logistik. Der Mittelständler schafft für diesen Weg nicht nur neue Maschinen an, sondern plant den gesamten Weg von Auftragseingang über Produktion bis hin zur Auslieferung zu digitalisieren. Das soll auch zu weniger Fehlern bei dem Bau der Teile führen.

Für die Kunden des Unternehmens könnte die neue Technik zudem mehr Komfort bedeuten. Mithilfe eines Web-Shops will Pomplun auch den Bestellprozess vereinfachen. Abnehmer sollen etwa Größe oder Farbe eines Lüftungskanals auswählen und konfigurieren können. Bis zu fünf Millionen Euro lässt sich der Mittelständler das Projekt Digitalisierung kosten.