Deutschlands härteste Feuerwehrfrau kommt aus Potsdam

Ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin der Hamburger Firefighter Games zieht in voller Uniform Schläuche.

Hamburg/Potsdam. Marie Schumann aus Potsdam trägt jetzt den Titel "härteste Feuerwehrfrau" Deutschlands. Sie setzte sich am Sonntag in Hamburg bei den sogenannten "Firefighter Games" durch. Dort trafen sich rund 150 Feuerwehrleute aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg zum ersten Mal in Hamburg zu einem Wettbewerb.

Bei den "Firefighter Games" mussten Teilnehmer in fünf Aufgaben Kraft, Ausdauer und Koordination beweisen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ähnlich wie bei einem echten Einsatz ging es beispielsweise darum, möglichst schnell Treppen hoch zu laufen oder eine 90 Kilo schwere Puppe zu ziehen.

Bei den Männern geb es Wertungen in zwei Altersklassen: Joachim Posanz aus Göttingen siegte in der Klasse ab 40 Jahren, bei den Jüngeren siegte Nico Kleinert aus Bremerhaven.