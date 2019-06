Berlin. Mehr als 1500 Menschen haben sich nach Angaben der Veranstalter am Samstagnachmittag an der sechsten Pride Parade in Berlin beteiligt. Unter dem Motto "behindert und verrückt feiern" demonstrierten sie gegen die Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen mit Behinderung und psychiatrischen Diagnosen. Die Demo zog von der Jannowitzbrücke zum Kottbusser Tor. Laut Polizei gab es keine Zwischenfälle. Die Beamten hatten 2000 Teilnehmer erwartet.

( dpa )