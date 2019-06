ALBA Berlin kämpft beim FC Bayern um letzte Titelchance

Berlin. ALBA Berlin muss das dritte Finalspiel um die deutsche Basketball-Meisterschaft gewinnen, um sich die Chance auf den Titel zu erhalten. Der Hauptstadtclub ist am Sonntag (18.00 Uhr) beim bislang übermächtigen Champion gefordert. In der Best-of-five-Serie steht es 2:0 für München. Mit einem weiteren Erfolg würden die Bayern die fünfte Meisterschaft der Clubgeschichte vorzeitig perfekt machen. Bei einem Erfolg von ALBA, das zuletzt 2008 den wichtigsten nationalen Titel geholt hatte, würde es am Dienstag zunächst zu einem vierten Duell in Berlin kommen.

( dpa )