Radtour durch Berlin - Die Hauptstadt wie ein Tourist erleben

Tourguide Crawford Matthews führt eine US-amerikanische Touristengruppe auf dem Fahrrad durch Berlin - die Route beginnt in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg und führt über Bernauer Stra0e, Museumsinsel, Bebelplatz, Gendarmenmarkt und Holocaust-Mahnmal bis zum Brandenburger Tor

Die meisten ertragen sie im stillen Groll. Aber das hier wäre nicht Berlin, wenn sich der Ärger über sie nicht hier und da in gebrabbelte Flüche und abwinkende Handzeichen entladen würde. Es geht um diese endlos dahinschleichenden, Straßenkreuzungen zum Überlaufen bringenden Touristenkolonnen auf Fahrrädern. Dank des leuchtgelben Schilds am Gepäckträger sind sie auf den ersten Blick als Feindbild auszumachen. „Berlin on Bike“ steht drauf, „geführte Radtouren & Verleih“.

Andererseits. Was bringt das Ärgern schon? 13 Millionen Gäste kommen jährlich in die Stadt. Das ist gut so. Und will ich etwa auf Hass und Ablehnung stoßen, wenn ich mir als Tourist andere Städte anschaue?

Aber die Kolonnen ergießen sich Tag um Tag in die Stadt, zähflüssig wie Lava. Der Ausbruchsherd ist genau auszumachen: Die Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg. Hier starten täglich zig Touren. 700 Räder stehen bereit. An guten Tagen sind alle unterwegs, heißt es aus dem Unternehmen. Und: Im Jahr rolle man mit einer „mittleren fünfstelligen Zahl“ an Touristen von Sehenswürdigkeiten zu Sehenswürdigkeit. Und wer leidet darunter? Ich.

Ich fahre Fahrrad. Meistens habe ich es eilig. Das ist schon ohne Touris eine schwer erträgliche Geduldsprobe. Denn die Radwege in dieser Stadt sind entweder zu eng, zu Parkplätzen umfunktioniert oder nicht vorhanden. Die motorisierte Bedrohung ist nur einen unüberlegten Lenkradschlenker entfernt.

Versuchen Sie mal, unter diesen Bedingungen eine dieser hunderte Meter langen, in Schrittgeschwindigkeit glotzenden Kolonnen zu überholen. Und stellen Sie sich in dieser Situation mal vor, was auf diesen Radtouren wohl abgeht. Fragen wie diese, bestimmt: Wo ist hier der nächste Starbucks? Passt der Fernsehturm auf ein Selfie? Warum hat Hitler die Mauer gebaut? Boah, ey! Macht Platz da!

Womöglich hilft es ja, die Seiten zu wechseln, Teil des zähen Stroms zu werden. Was sind das für Leute und warum fahren sie so unerträglich langsam? Wer führt sie durch Berlin? Welchen Eindruck hinterlässt die Stadt bei ihnen?

Nach dem KaDeWe weiter in den „Beergarden“

Mittwoch, elf Uhr. Die Touristen-Lava sammelt sich. Zwischen den Ziegelwänden der Kulturbrauerei formiert sich die Gruppe. Ich mitten drin.

Da sind Luigi und Joy, ein italienisch-englisches Paar aus London samt 16-jährigem Sohn Luca. Sie sind nach Berlin gekommen, weil St. Petersburg nicht geklappt hat. Und irgendwie wollten sie schon immer mal her.

Ave und Jordan sind zwei 22-Jährige Studentinnen der University of Richmond, USA. Sie reisen mit Aves Eltern. Die heißen Ave und Terry, sind in ihren Sechzigern, kommen aus Wisconsin. Auf dem Programm: TV-Tower, Reichstag, Dom, dieses Kaufhaus (wie heißt das nochmal?), KaDeWe. Dann weiter nach Munich, „Beergarden“ und so.

Schließlich ein Geschwisterpaar aus Neuseeland, Anna und Tim. Er mit All-Blacks-Kappe und verkatertem Blick. Sie verschwindet lieber stumm hinter einer Pilotenbrille. Drei Tage Berlin, gestern haben sie den ganzen Tag vietnamesisches Essen gegessen, sagt Anna. Und morgen? Keine Ahnung. Aber hey: „We love Berlin.“

Die Tour: „Berlin im Überblick“. 800 Jahre Stadtgeschichte in dreieinhalb Stunden für 24 Euro, so der Plan. „Der perfekte Einstieg in Ihr Berlin-Erlebnis“, wirbt der Veranstalter.

Rechtsverkehr und: Vorsicht vor Tramschienen!

Der Stadtführer tritt vor die Gruppe. Sportlich, sonnenbebrillt, dreitagebärtig. Crawford kommt aus Schottland, ist 27 Jahre alt und seit zweieinhalb Jahren in Berlin. Gleich geht es los. Aber erstmal Grundsätzliches. „Safety-Talk“: Wir fahren hintereinander, in Deutschland gilt Rechtsverkehr und: Vorsicht vor Tramschienen. Fragen? Keine. Das kann was werden.

Bevor wir die Kulturbrauerei verlassen, zeigt uns Berlin nochmal, was es von uns hält. Wir sammeln uns kurz vor der Ausfahrt zur Sredzkistraße. Was Crawford da erzählt, klingt womöglich spannend, es geht um die verschiedenen historischen Ebenen der Stadt, er sagt irgendwas von sechs Berlins, von Preußen, Imperialismus, Weimarer Republik, NS-Zeit, Teilung, Wiedervereinigung. Nur parkt uns währenddessen ein Laster mit der Aufschrift „Ick koof’ bei Lehmann!“ ein, schneidet uns den Weg ab, lässt Crawfords Ausführungen in Motorengeratter und in tätowiertem Berlinerisch untergehen.

Wir fahren los. Im Kollwitzkiez will ein älterer Herr in Baumwollbügelfaltenhose auf die andere Straßenseite, aber da sind wir, und wir sind viele – und langsam. Er lächelt, nein, er belächelt. „Na, wo kommt ihr denn her?“

Sind wir in Ost- oder West-Berlin?

Wir holpern durch die Rykestraße. Ich trete rückwärts im Leerlauf, um das Tempo halten zu können. Erste Station, Wasserturm. Crawford fragt: „Was denkt ihr, sind wir hier in Ost- oder West-Berlin?“ Blicke auf bestuckte Fassaden, renovierte Altbauten, herausgeputzte Cafés. Wenn er es nicht besser wüsste, würde er Westen sagen, sagt Luigi. Und Crawford erklärt, wie das kommt, spannt einen Bogen zum Bebauungsplan von James Hobrecht, muffigen Mietskasernen, unverhofftem Platz durch ausgebombte Hinterhöfe, über Arbeiterviertel und Freiraum nach dem Mauerfall bis hin zu jenem Wort, das allen hier ein Begriff ist: „Gentrification“.

Keiner fragt nach Starbucks. Luigi will wissen, ob viele vom Westen in den Osten gezogen sind. Crawford erzählt von diesem Landstrich im Süden des Landes, „Swabia“ heiße er auf Englisch.

Auf dem Weg zur nächsten Station gewöhne ich mir das Leerlauf-Strampeln ab und den entspannten Blick eines Touristen an. An der Bernauer Straße geht es um das Ende des Zweiten Weltkriegs, Teilung, Besatzung. „Der junge Staat der DDR hatte ein großes Problem“, sagt Crawford. Er erklärt, was sich das Politbüro gegen die Massenauswanderung einfallen ließ und was die Mauer für das Leben in der geteilten Stadt bedeutete.

An der Hausfassade hinter ihm bebildern die riesigen Fotos der Mauer im Werden und Fallen die Erzählung Crawfords. Er zeichnet die Geschichte in groben Strichen, bleibt dabei packend und wird an ausgewählten Stellen, wie etwa dem Sprung von Conrad Schumann über den Stacheldraht, sehr konkret.

Im Todesstreifen öffnen sich staunende Münder

Dann erklärt Crawford, dass die Fotos an der Wand genau jenen Ort zeigen, an dem sie stehen, er zeigt auf alte Metallpfosten der Mauer. Dann verstehen die Touristen: Sie stehen im einstigen Todesstreifen. Offene Münder staunen.

Spätestens am Lustgarten ist klar: Das Feindbild der oberflächlichen Blödl-Tourismus ist Quatsch. Denn was vorhin in Lkw-Krach unterging: Crawford ist Historiker, macht gerade seinen Doktor in Preußischer Geschichte. An den Geschichten von Preußens Friedrichs und Friedrich Wilhelms macht er deutlich, wie jeder Thronfolger die Stadt und den Staat im Gegensatz zur Politik des Vorgängers umgebaut hat – und wie sich dieses Prinzip durch die Geschichte der sechs historischen Ebenen Berlins zieht.

Wieder offene Münder, als die Gruppe begreift, dass das Stadtschloss eine Rekonstruktion ist. Und was der Abriss des Palasts der Republik für die Ostdeutschen bedeutete. „Deutlicher konnte man nicht sagen: Die Gesellschaft in der ihr gelebt hat, hat im neuen Deutschland nichts verloren.“

Am Gendarmenmarkt zeichnet Crawford dann doch etwas sehr verkürzt die Linie von der Toleranz unter Friedrich Wilhelm und der Ansiedlung der Hugenotten (siehe Französischer Dom) über die Gastarbeiter bis zu Angela Merkels „Wir schaffen das“.

Berlin ist „ein stolzer Deutscher“ - Oder?

Am Holocaust-Denkmal lässt er die Gruppe allein durch das Stelenfeld wandern, sich verlieren. Die 22-Jährige Ave sagt, das fühle ich an, wie in Massengräbern unterzugehen. Dann noch Brandenburger Tor, die moderne Bundesrepublik am Reichstag.

Und welcher Eindruck bleibt nach vier Stunden Berlin on Bike?

Luigi, der Italiener aus London sagt: „Bewundernswert, wie viel Historisches wieder aufgebaut ist.“

Terry, der Rentner aus Wisconsin, ist beeindruckt von all der Geschichte – und dem städtebaulichen Umgang damit. Städte seien wie Persönlichkeiten. Und was ist Berlin für ein Typ? „Ein stolzer Deutscher.“

Ave, die Rentnerin aus Wisconsin, findet es „unglaublich fahrradfreundlich“ hier.

Anna, die Neuseeländerin hinter der Pilotenbrille liebt Berlin immer noch.

Die Londonerin Joy: „Die Stadt bietet so viel Platz.“

Und ich denke: Wir brauchen die Touristen-Therapie. Jeder Berliner sollte einmal im Jahr die Perspektive wechseln.