Stadtwerk Berlin will Sonnenenergie für Schulen und Behörden

Berlin. Das 2014 gegründete Berliner Stadtwerk wächst und produziert künftig vermehrt Solarstrom. 28 Megawatt beträgt die Gesamtleistung des Stadtwerks, 20 Megawatt davon stammen aus Windenergie. Das Gesamtvolumen entspricht dem Stromverbrauch von 31.000 Haushalten. Investiert wurden insgesamt bisher mehr als 30 Millionen Euro. 12.000 Kunden beziehen nach Angaben des Unternehmens den regional erzeugten Ökostrom. Nun startet das Unternehmen eine neue Solar-Offensive.

19 Gebäude werden ausgerüstet

Dafür sorgen Verträge, die das Landesunternehmen mit den Bezirken Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und zuletzt Tempelhof-Schöneberg über den Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Behörden und Schulen abgeschlossen hat. Insgesamt werden im Rahmen dieser Pakete auf 19 Gebäuden Solarzellen installiert. „Flachdächer in ordentlichem Bauzustand sind am besten dafür geeignet“, sagt die Chefin des Berliner Stadtwerks, Kerstin Busch. „Bei Flachdächern ist die Ausrichtung egal, bei Schrägdächern ist sie wichtig.“ Auch die Größe des Dachs spiele in Relation zum Nutzungspotenzial eine Rolle.

In Tempelhof-Schöneberg sind vier Grundschulen ausersehen: Werbellinseeschule, Marienfelder Schule, Carl-Sonnenschein-Schule und die Grundschule im Taunusviertel. Außerdem wird die Carl-Zeiss-Oberschule und das Haus der Gesundheit künftig überwiegend mit Ökostrom vom Dach versorgt. Das Stadtwerk wartet die Anlagen. Die Bezirksämter verpachten ihre Dächer für einen symbolischen Betrag und pachten im Gegenzug die Photovoltaik-Anlage, die ihre Immobilien mit Strom versorgt. Das Stadtwerk hat nach Angaben der Bildungsverwaltung Verträge für 26 Schul- und Behördendächer abgeschlossen. Über 14 weitere wird verhandelt.

Es wird damit gerechnet, dass weitere Bezirke folgen

Inzwischen wird auch darüber nachgedacht, anders als bisher geplant, Solardächer oder -Fassaden auch an den im Rahmen der Schulbau-Offensive neu zu errichtenden Schulen vorzusehen. „Mit der Schulbauoffensive des Landes sind wir in enger Abstimmung“, sagt Busch. Ein erster Bezirk habe das Stadtwerk bereits mit der Planung einer Solaranlage für einen Schulneubau beauftragt.

Nachdem die Bezirke zunächst kaum auf das Werben des Stadtwerks eingegangen waren, brachte ein Besuch von Stadtwerke-Geschäftsführerin Kerstin Busch mit Wasser-Betriebe Chef Jörg Simon und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) im Rat der Bürgermeister den Durchbruch. In der Stadtwerke-Zentrale wird damit gerechnet, dass weitere Bezirksämter dem Beispiel der drei Vorreiter folgen werden.

Auch mit der landeseigenen Immobiliengesellschaft BIM hat das Stadtwerk einen Vertrag, um sukzessive weitere Behörden-Gebäude mit Solardächern auszustatten. Vorgesehen ist Sonnenenergie unter anderem für die Liegenschaft der Polizei an der Kreuzberger Friesenstraße. Auch die Wasserbetriebe, die BSR und Wohnungsbaugesellschaften wollen sich in den nächsten Monaten und Jahren von dem Schwester-Landesbetrieb schlüsselfertige Photovoltaik-Anlagen errichten lassen.

Inzwischen kommen 40 Prozent der seit 2016 in Berlin errichteten Solaranlagen vom Stadtwerk, kein Unternehmen bringt mehr Paneele auf die Dächer Berlins. Derzeit betreibt das Stadtwerk 132 Solaranlagen, und es werden deutlich mehr werden. „Solarstrom steht im Fokus unserer Arbeit, weil wir in Berlin sehr hohen Nachholbedarf und so viel Potenzial gleichzeitig haben“, sagt Busch. „Eine Potenzialstudie der HTW Berlin sieht mögliche sech Gigawatt Solarstrom in Berlin, installiert sind aber bis dato nur rund 0,1 Gigawatt.“ Wenn auch Behörden-Immobilien bisher die meisten Aktivitäten der insgesamt 27 Stadtwerke-Mitarbeiter binden, sind sie doch auch auf Dächern von Wohnhäusern aktiv. In 74 Gebäuden mit 3500 Wohnungen haben die Bewohner die Chance, ihren Strom direkt vom eigenen Dach zu beziehen. Die installierte Leistung dieser „Mieterstrom-Modelle“ soll sich durch neue Projekte mit Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften noch im laufenden Jahr verdoppeln.

Geplant ist Deutschlands größtes Mieterstromprojekt

In Planung befindet sich das nach Unternehmensangaben größte Mieterstromprojekt Deutschlands mit mehr als 4300 Wohnungen. Wo es umgesetzt wird, halten die Stadtwerke geheim. Wären die Adressen bekannt, würden die Vertriebsmitarbeiter anderer Stromanbieter sich dorthin aufmachen, um Kunden für ihre Angebote zu werben und dem Mieterstrom abspenstig zu machen, so die Begründung. Insgesamt rechnen sich die Stadtwerke für 2018 eine Einsparung des Klimagases Kohlendioxid von 20.000 Tonnen zu. Im laufenden Jahr soll sich der positive Effekt für den Klimaschutz auf 40.000 Tonnen verdoppeln.

Stadtwerke haben sich viel vorgenommen

Die Berliner Stadtwerke haben sich viel vorgenommen, um die Sonnenenergie künftig noch deutlich stärker für die Stromversorgung in der Hauptstadt zu nutzen. Nach Auskunft von Stadtwerke-Chefin Kerstin Busch hat der landeseigene Betrieb 2018 für eine Einsparung des Klimagases Kohlendioxid von 20.000 Tonnen gesorgt. Im laufenden Jahr soll sich der positive Effekt für den Klimaschutz auf 40.000 Tonnen verdoppeln. Bis 2024 soll sich die Kohlendioxid-Ersparnis auf bis zu 140.000 Tonnen pro Jahr steigern.

Denn einige große Projekte stehen auf der Liste: So werden die Stadtwerke das Wärme- und Kältekonzept für das Gewerbegebiet „Urban Tech Republic“ auf dem Gelände des Noch-Flughafens Tegel umsetzen. 66 Millionen Euro will die Stadtwerke-Tochter dort investieren. Und in Albertshof bei Bernau soll auf einer Fläche der ebenfalls landeseigenen Berliner Stadtgüter noch in diesem Jahr der Bau von neun Windrädern beginnen. Damit würde die bisher installierte Leistung der Stadtwerke mehr als verdoppelt.

Das Stadtwerk ist nach längeren Anlaufschwierigkeiten zu einem aktiven Akteur der Energiewirtschaft in der Stadt geworden. Das 2014 als Tochter der Berliner Wasserbetriebe gegründete Landesunternehmen ist vor allem beim Bau von Solaranlagen in Berlin und Windparks im Umland aktiv. Der Senat nutzt das lange umstrittene Stadtwerk als Instrument, um die Energiewende in Berlin voran zu bringen und im eigenen Gebäudebestand etwas für den Klimaschutz zu tun. Möglich wird das dank einer Finanzspritze von 100 Millionen Euro, mit der der rot-rot-grüne Senat dem Unternehmen 2017 eine solide Eigenkapitalbasis geschaffen hatte. „Regional ist das neue Bio: mit unserem lokal erzeugten Ökostrom leisten wir für alle sichtbare Beiträge für ein nachhaltiges Berlin“, sagt Busch.

Trotz der Erfolge sieht Andreas Otto, für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, beim Ausbau der CO2-freien Erzeugung von Strom und Wärme noch Nachbesserungsbedarf. Denn ausgerechnet bei der 5,5 Milliarden Euro schweren „Schulbauoffensive“ von Rot-Rot-Grün, hat man die Dachflächen der Neubauschulen offenbar vergessen, wie eine Parlamentarische Anfrage des Politikers an die Senatsverwaltung für Bildung ergab. Die ersten zehn von geplanten 60 neuen Schulgebäuden befinden sich bereits im Bau. Doch bei keiner von ihnen war eine Solaranlage mitgeplant.

„Photovoltaik oder thermische Anlagen gehören auf jedes Dach und geeigneten Fassaden, das gilt insbesondere für alle Neubauten“, sagt Otto. Wenn jetzt die ersten zehn Schulen ohne Solarpaneele gebaut werden, sei eine Nachrüstung erforderlich. „Nicht nur technisch auf den Dächern, sondern auch politisch innerhalb des Senats. Weil es um das Klima geht“, fordert er.