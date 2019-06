“Jump“ bringt E-Bikes nach Berlin - und wirbt für Radhelme

Sie sind nicht mehr zu übersehen – knallrot und elektrisch rollen seit knapp sechs Wochen die Leihräder von Jump durch Berlins Innenstadtbezirke. Am Sonnabend ist ein Team von Jump rund um den Alexanderplatz unterwegs, verschenkt Fahrradhelme und macht Werbung für den Anbieter von Elektrofahrrädern. „Wir haben unsere Aktion um elf gestartet und schon rund 75 Helme verschenkt“, sagt Lars Ernst, Marketingmanager bei Jumps Mutterunternehmen Uber.

Ernst steht an der Spandauer Straße Ecke Liebknecht Straße, es ist inzwischen 13.30 Uhr und bestes Radfahrwetter. Im Minutentakt rollen die Fahrradfahrer an ihm vorbei.

Bei jeder roten Ampel spricht Lilly Wittrock aus dem „Jump“-Team die nicht „behelmten“ Radler an. „Sie sind ja ohne Helm unterwegs – ich würde Ihnen gerne einen schenken“, sagt Wittrock. Allerdings: Nicht alle Fahrradfahrer sind begeistert. „Ne, ich hab schon“, sagt einer und radelt schnell weiter. Zumeist aber werden die Geschenke, wenn auch manchmal zögerlich, dankend angenommen. Noch schnell ein Foto, eine Unterschrift zu den Bildrechten, und weiter geht es. „Wir würden das gerne noch öfter machen. Die Infrastruktur ist in Berlin noch lange nicht so gut, wie sie seien könnte. Das macht Radfahren zum Teil gefährlich – da ist das Fahren mit Helm auf jeden Fall immer besser“, konstatiert Ernst.

Keine festgelegten Stellplätze in der Stadt

Roman Skambraks und Thomas Schmidt sind gerade auf dem Weg nach Köpenick, und wirken zunächst skeptisch der Werbeaktion gegenüber. „Man weiß ja zuerst gar nicht, wofür die werben“, stellt Skambraks fest. Schließlich lassen sich die zwei aber überzeugen. Conni Kolenda kommt auf einem der knallroten Elektroräder angefahren: „Ich teste es gerade zum ersten Mal, und ich finde es super“, freut sich die Berlinerin. Obwohl sie ein eigenes Fahrrad habe, könne sie sich vorstellen, öfter die Elektroleihräder zu benutzen, das komme ganz auf die Strecke an. „Ich finde es toll, dass es immer mehr E-Mobilität gibt, aber die Infrastruktur muss dafür umgerüstet werden. Mehr Platz für Fahrradfahrer, weniger für die Autos“, fordert Kolenda.

Conni Kolenda aus Weißensee tauscht erstmals ihr Klapprad gegen die elektrische Variante.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Am 9. Mai hatte Jump sein Angebot mit einer Flotte von rund 1000 Rädern in Berlin gestartet. Bisher ist das Angebot vor allem in den Ostbezirken verfügbar, das soll sich aber bald ändern, verspricht Uber-Unternehmenssprecher Tobias Fröhlich. Die Elektro-Fahrräder, die bis zu 25 Kilometer die Stunde schnell sind, haben laut dem Unternehmen eine Reichweite von rund 50 Kilometern und sind nicht auf feste Abstellplätze angewiesen. „Es gibt allerdings Einschränkungen in bestimmten Gebieten, zum Beispiel in Parks wie dem Tiergarten. Dort können sie nicht abgestellt werden.“ So wolle man einer Vermüllung der Stadt mit den Leihrädern entgegenwirken, sagt Lars Ernst. Eine solche Entwicklung war bereits verschiedentlich im Zusammenhang mit Leihrädern in Berlin kritisiert worden.

Neben den Elektrorädern tauchen jüngst außerdem vermehrt E-Tretroller auf den Straßen Berlins auf. Vor einer Woche trat die Verordnung mit der generellen Zulassung von Elektro-Tretrollern in Deutschland in Kraft. Laut „RBB“ erteilte das Kraftfahrt-Bundesamt bereits den Anbietern „Tier“, „Voi“ und „Circ“ die nötige Erlaubnis. Laut „RBB“ haben die Anbieter in Berlin bereits am Freitag damit begonnen, die Roller in der Innenstadt aufzustellen. Auch Jump stellt E-Tretroller bereits in den USA zur Verfügung, man wolle aber noch abwarten, wie sich der Markt in Berlin entwickle. Priorität hätten die Jump Bikes, so Ernst.

„Uber“ hatte „Jump“ übernommen

„Uber“ hatte das Start-up „Jump“ Anfang April 2018 übernommen. Der Fahrradleihdienst von Uber hat seit 2010 mehr als 12.000 E-Bikes in 40 Städten und sechs Ländern auf die Straße gebracht. Neben den Elektrorädern seiner Tochter bietet Uber in Deutschland seit 2014 über eine App Taxis und Mietwagen mit Fahrern an. Weltweit gibt es immer wieder massive Proteste der Taxibranche gegen den Konkurrenten. Am kommenden Dienstag soll in Deutschland eine bundesweite Protestaktion des „Bundesverbandes Taxi und Mietwagen“ starten, geplant sind Mahnwachen in allen Bundesländern.