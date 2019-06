Chorin: Musiksommer mit Ludwig Güttler und Dominique Horwitz

Gruppe sitzt auf der Wiese vor dem Choriner Kloster und stößt an.

Laue Sommerabende, Picknickkörbe und Musikgenuss unter freiem Himmel: Musikfreunde lieben das Ambiente im Kloster Chorin. In den kommenden elf Wochen erlebt der Musiksommer seine 56. Auflage.

Chorin. Posener Nachtigallen, Regensburger Domspatzen und Ludwig Güttler mit seinem Blechbläserensemble: Diese Musiker zählen zu den Interpreten des Choriner Musiksommers 2019. Das Open-Air-Festival bietet ab Samstag elf Wochen lang vor außergewöhnlicher Kulisse 18 Veranstaltungen.

Das Programm auf dem Areal des einstigen Klosters Chorin reiche von Sinfonie-, über Chor- bis zu Kammerkonzerten, teilten die Veranstalter zum Auftakt mit. Neben Werken des klassischen-romantischen Standardrepertoires erklingen auch Raritäten wie Clara Schumanns einziges Klavierkonzert.

Zum Eröffnungskonzert am Samstag war das Oratorium "Die Jahreszeiten" von Joseph Haydn mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin angekündigt. Am 13. Juli beschäftigen sich der Schauspieler Dominique Horwitz und das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt mit Theodor Fontane. Zu Gast sind auch die Stettiner Philharmonie oder das Orchester des Nationaltheaters Prag.

Kulturministerin Martina Münch (SPD) würdigte die Reihe als musikalisches Aushängeschild Brandenburgs. Das Musikfestival in dem Zeugnis norddeutscher Backsteingotik bereichere das kulturelle Leben auf dem Land und fördere den Kulturtourismus, betonte sie in einer Mitteilung. Das Land unterstütze Auftritte des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt beim Musiksommer in diesem Jahr mit insgesamt 25 000 Euro.

Der Choriner Musiksommer wurde 1964 gegründet. Zu den Konzerten, die bis zum 25. August laufen, kommen jährlich Tausende Besucher. Organisator ist der Verein Choriner Musiksommer.

Im 13. Jahrhundert war in Chorin ein Zisterzienserkloster und Hauskloster der brandenburgischen Askanier errichtet worden. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde es im Zuge der Reformation säkularisiert. Nach dem Dreißigjährigen Krieg verfiel die Anlage. Seit dem 19. Jahrhundert wurden die bestehenden Gebäude schrittweise restauriert.