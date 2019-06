Berlin. Nach einem Brand in Lichtenrade sind zwei Kinder und ein Erwachsener mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Das ausgebaute Dachgeschoss eines dreigeschossigen Einfamilienhauses in der Paplitzer Straße stand am frühen Samstagmorgen in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. 50 Löschkräfte kämpften mehrere Stunden gegen die Flammen. Das Dachgeschoss brannte komplett aus. Die Brandursache muss nun ermittelt werden.

( dpa )