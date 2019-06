Berlin: Mann pinkelt von Brücke und verletzt vier Menschen - Polizei hat diese Hoffnung

Eklige Pinkelattacke in Berlin: Ein Mann urinierte von einer Brücke direkt auf ein Ausflugsschiff. Vier Menschen kamen ins Krankenhaus.

Berlin Es ist eine unglaubliche Vorstellung: Touristen fahren mit einem Ausflugsboot auf der Spree in Berlin. Plötzlich merken sie, dass es regnet. Doch dann müssen sie mit Entsetzen feststellen, dass es sich nicht um Regen handelt, was da auf ihre Köpfe fiel – sondern Urin. Genau das ist einer Gruppe von Ausflüglern am Freitag geschehen.

Sie fuhren gerade unter die Jannowitzbrücke hindurch, als ein Mann von oben sein Geschäft verrichtete und auf die Fahrgäste pinkelte. Vier Menschen müssen daraufhin ins Krankenhaus. Sie hatten sich so sehr erschreckt, dass sie aufsprangen und ihre Köpfe gegen die Jannowitzbrücke knallte. Mit Platzwunden kamen sie ins Krankenhaus.

Nun hat die Berliner Polizei weitere Details der abscheulichen Tat veröffentlicht. Demnach sei das Boot gegen 17 Uhr am Freitagabend an der Stelle unterwegs gewesen. Drei Frauen im Alter zwischen 38 und 48 Jahren sowie ein 54-Jähriger seien bei dem Vorfall verletzt worden, heißt es in einer Mitteilung.

Wie eine Sprecherin der Polizei zum „Merkur“ sagte, hoffen die Ermittler darauf, den Mann zur Verantwortung ziehen zu können. „Es ist eine Körperverletzung, wir wollen ihn identifizieren.“ Und weiter: „Es gibt eine Beschreibung des Mannes, vielleicht auch Fotos. Wir schauen, was die Ermittlungen ergeben.

Die unerwartete Dusche erschreckte und ekelte einige der Ausflügler auf dem Oberdeck des Schiffes derart, dass sie am frühen Freitagabend aufsprangen und mit den Köpfen gegen die Jannowitzbrücke in der Nähe des Alexanderplatzes stießen. Vier Personen verletzten sich dabei.

Laut Polizeimeldung von Samstagvormittag wurden drei Frauen im Alter von 38, 39 und 48 Jahren und ein 54-jähriger Mann von dem Urin getroffen. „Durch das Aufspringen stießen die vier mit ihren Köpfen an die Brücke und verletzten sich“, heißt es in der Mitteilung. Die Verletzten kamen mit Platzwunden ins Krankenhaus und wurden dort ambulant behandelt.

#Verletzte bei #Schiffstour in #Mitte

Als ein Ausflugsdampfer auf der #Spree unter einer Brücke durchfuhr, urinierte von oben eine Person auf das Schiff. Mehrere Personen sprangen auf, wurden bei der Durchfahrt am Kopf verletzt. 4 Personen kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 21, 2019

„Es handelte sich um leichte Kopfverletzungen, die Personen konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen“, sagte ein Sprecher unserer Redaktion am Samstagmorgen.

Wer der Wildpinkler war, ist nicht bekannt. (sdo/dpa)