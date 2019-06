In Polizei-Westen gekleidete Polizisten.

Kriminalität Drogenplantage in Einfamilienhaus in Rudow entdeckt

Berlin. Ein Haus in Berlin-Rudow, aus dem öfter Cannabisgeruch drang, hat jetzt die Polizei auf den Plan gerufen. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss öffneten Polizisten gewaltsam die Tür und nahmen den 37-jährigen Hausbesitzer fest. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Bei der Durchsuchung der Räume am Donnerstag fanden die Beamten im Keller eine Plantage mit mehr als 300 Cannabispflanzen sowie mehr als ein Kilo bereits geerntetes Cannabis. Darüber hinaus entdeckten sie Bargeld, zwei Macheten und ein Messer.