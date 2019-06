Eisbären Berlin kooperieren weiter mit Lausitzer Füchsen

Berlin. Die Eisbären Berlin aus der Deutschen Eishockey Liga werden auch in der kommenden Saison mit den Lausitzer Füchsen kooperieren. Das gab der Hauptstadtclub am Freitag auf seiner Internetseite bekannt. Nach drei erfolgreichen Spielzeiten geht die Zusammenarbeit der Teams aus der DEL und der DEL2 bereits in das vierte Jahr. Auch die Saison 2019/2020 wird erneut mit einem Testspiel der einstigen Rivalen in der Eisarena in Weißwasser eröffnet. Diese Begegnung findet am 11. August (16.00 Uhr) statt. Zuvor werden beide Teams erstmals eine gemeinsame Trainingswoche im Wellblechpalast in Berlin absolvieren.

( dpa )