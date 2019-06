Unwetterschäden: Schleuse Zaaren bleibt länger blockiert

Templin. Infolge von Unwetterschäden zieht sich die Sanierung der Schleuse Zaaren an der Obere-Havel-Wasserstraße länger hin als geplant. Ein Blitzeinschlag in ein Betonwerk in Templin habe dort die Steuertechnik komplett zerstört, teilte das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Eberswalde am Freitag mit. Zudem mussten die Arbeiten zur Betonierung wegen Starkregens mehrfach unterbrochen werden. "Infolge der Ereignisse und des dadurch erheblich gestörten Bauablaufes hat der Auftragnehmer mitgeteilt, dass der Termin zur Verkehrsfreigabe am 1. 8. 2019 nicht mehr zu halten ist", teilte das WSA mit. Ein neuer Termin solle baldmöglich bekannt gegeben werden.

( dpa )