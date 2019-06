Munitionsfund in Friedrichshain: Landsberger Allee gesperrt

Berlin. Der Fund einer Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat in Berlin-Friedrichshain zu Verkehrsbehinderungen geführt. Die Landsberger Allee wurde gegen Freitagmittag in der Nähe des Krankenhauses Friedrichshain zwischen Friedenstraße und Matthiasstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilte. Die Straßenbahnlinien 5, 6 und 8 werden umgeleitet. Die VIZ bat darum, den Bereich weitläufig zu umfahren. Die Weltkriegsmunition wurde auf einer Baustelle gefunden.

( dpa )