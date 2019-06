Kriminalität Auto in Westend ausgebrannt: Polizei vermutet Brandstiftung

Berlin. In Berlin-Westend ist in der Nacht zu Freitag ein Auto ausgebrannt. Ein Passant bemerkte den brennenden Wagen kurz vor Mitternacht auf einem Parkplatz in der Masurenallee, wie die Polizei mitteilte. Die Behörde geht von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, ein vollständiges Ausbrennen des Fahrzeugs jedoch nicht verhindern. Menschen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt.